USIMINAS LANÇA PROJETO TRILHA DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA

O projeto Trilha de Desenvolvimento da Liderança, lançado nesta quarta-feira (6) pela Usiminas, é peça chave no processo de revitalização da companhia. A iniciativa é uma parceria com a Fundação Dom Cabral, orientada para os 382 líderes da companhia, com duração de três anos. A ideia é construir um caminho inteligente para o futuro – claro e estruturado, no qual a liderança é o agente da mudança.

“Este é o primeiro projeto estratégico da Usiminas após a fase complexa que passamos nos últimos anos” afirma o presidente da companhia, Sergio Leite. “Temos, hoje, centenas de líderes, que conduzem o dia a dia da nossa empresa. E para termos muito clara a visão de onde estamos e onde queremos chegar, essa parceria com a Fundação Dom Cabral é extremamente importante. Com esse marco, a Usiminas deixa uma estratégia de sobrevivência e assume, definitivamente, uma estratégia de construir o presente e o futuro”, conclui o executivo.