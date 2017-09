USIMINAS AVANÇA COM REFORMA PARA REACENDER ALTO-FORNO

As obras para a reforma do Alto-Forno 1 (AF-1) na Usina de Ipatinga seguem a todo vapor para o reacendimento previsto para o mês de abril de 2018. O serviço é executado pela área de Montagens Industriais da Usiminas Mecânica e outras empresas da região que mobilizaram as equipes de profissionais no Vale do Aço.

O projeto, iniciado no último mês de junho, está na fase de remoção dos equipamentos principais e envio para reformas nas oficinas. Ao todo já são cerca de 300 profissionais contratados pelas empresas nas cidades do Vale do Aço. A Usiminas Mecânica é responsável pelas atividades eletromecânicas, como desmontagem e montagem de equipamentos para reparo e recuperação da carcaça, junto à Convaço que trabalha na recomposição dos refratários dos regeneradores e corpo do forno.

RETORNO

O AF-1 teve sua operação paralisada temporariamente em junho de 2015 devido à demanda de adequar a empresa à realidade do mercado, que sofreu com fortes quedas do consumo no Brasil. Para este retorno serão investidos R$ 80 milhões, com a geração de cerca de 450 empregos diretos e indiretos para a obra e operação. “O retorno do forno possibilitará o aumento na produção da ordem de 500 e 600 mil toneladas de ferro-gusa ao ano. Isso contribuirá com o reaquecimento da economia regional, postos de trabalho e arrecadação de impostos,” lembra o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia.