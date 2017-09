UAB DE TIMÓTEO OFERECE NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

O Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) Timóteo oferecerá novos cursos de pós-graduação, na modalidade Educação a Distância, ministrados pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Ao todo serão disponibilizadas 216 vagas nas áreas de Filosofia (30), Sociologia (30), Gestão Pública Municipal (50), Gestão em Saúde (46) e Práticas de Letramento e Alfabetização (50).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site do NEAD http://www.nead.ufsj.edu.br/portal/editais/abertos. Podem ser inscrever, graduados ou tecnólogos de qualquer curso reconhecido pelo MEC. O processo seletivo ocorrerá no período de 02 a 20 de outubro, com resultado preliminar sendo divulgado no dia 24 de outubro. A lista definitiva dos aprovados será publicada em 01 de novembro e as matrículas serão realizadas de 06 a 10 de novembro. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 19 de fevereiro de 2018.

Mais informações pelo Polo UAB Timóteo, localizado no prédio do Centro Municipal de Educação Integrada (CMEI) , Praça 1º de Maio, s/n (em frente ao Coreto), ou pelos telefones (31) 3847 7667 / 3847 4760. O email para contato é polouab.timoteo.mg@gmail.com.