TRÂNSITO TEM SIMULAÇÃO DE RESGATE EM IPATINGA

A 12ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito interditou a Avenida Maria Jorge Selim de Salles, em frente à Praça dos Três Poderes, no centro de Ipatinga, para a realização de uma simulação em que foi usado um carro avariado em acidente e um suposto ferido. A ação foi mais uma das atividades da Semana Nacional de Trânsito, realizada na cidade, na manhã desta sexta-feira (22).

O evento, que contou com a parceria da Prefeitura de Ipatinga e Corpo de Bombeiros Militar, simulou um acidente em que o motorista ficou preso às ferragens do veículo e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Para isso foi também necessária a ação de um ator da PM. A operação chamou a atenção dos motoristas e outros usuários do trânsito no Centro de Ipatinga.

“A prefeitura está apoiando as ações realizadas com objetivo de levar os motoristas a refletirem sobre a impudência no trânsito que ceifa muitas vidas, e não apenas de quem está conduzindo o veículo. Passar na faixa de pedestre sem respeitar as pessoas que aguardam o momento de atravessar a rua; deixar de usar o cinto de segurança e não respeitar a sinalização estão entre as outras infrações que percebemos na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) como de maior incidência, além de dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo”, observa o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Gilmar Luciano Alves.

A Semana Nacional de Trânsito, neste ano, tem como tema “Tolerância – Quem leva para o trânsito, também leva para a vida”.