Tópicos – William Saliba – 29/09/17

USIMINAS ALAVANCA EMPREGOS EM MINAS

Com a retomada de dois projetos em Minas Gerais, a Usiminas deve abrir aproximadamente 1 mil vagas de empregos em Ipatinga e Serra Azul. No Vale do Aço, a empresa está contratando 520 pessoas para o religamento do Alto Forno 1, o mais antigo da companhia. Deste total, 400 contratados serão temporários, enquanto os demais irão operar os equipamentos após a conclusão da obra. A previsão é de que o religamento seja realizado em abril do ano que vem, após 11 meses de obras. Em Serra Azul, na região Central do Estado, a Usiminas retomou a produção em duas plantas da Mineração Usiminas (Musa). O objetivo é ampliar a extração mineral da empresa em 25% e destinar o produto ao mercado externo. Até o momento, foram reativadas a Mina Leste e a flotação e contratadas cerca de 400 pessoas.

TERNIUM

Depois da aquisição da CSA, no Brasil, a Ternium S.A (maior acionista da Usiminas) anuncia dois novos investimentos na América Latina. A empresa planeja instalar um novo laminador a quente no centro industrial de Pesquería, localizado no México, além de construir uma nova planta para fabricação de vergalhões de aço no norte da Colômbia.

LAMINADOR

O novo laminador a quente da Ternium, no México, terá capacidade de produção anual de 3,7 milhões de toneladas métricas. Com um investimento total de US$ 1,1 bilhões, a nova linha entrará em operação no segundo semestre de 2020. O planejamento atual inclui a opção de aumentar no futuro a capacidade da linha de produção em 1,1 milhão de toneladas métricas através de um pequeno investimento adicional.

INTEGRAÇÃO

O CEO da Ternium, Daniel Novegil, informa que este novo equipamento, uma vez em operação, integrará a capacidade de produção de aço de alta qualidade da Ternium no Brasil e a moderna planta de Pesquería. “Desta forma, seremos capazes de produzir, no México, produtos tecnologicamente modernos para a indústria automotiva exigente e inovadora, bem como para outras indústrias ligadas aos segmentos de eletrodomésticos, máquinas, energia e construção” – ressalta o executivo.

COLÔMBIA

Com capacidade de produção anual de 520 mil toneladas métricas e um investimento total de aproximadamente US$ 90 milhões, a nova fábrica de vergalhões e bobinas da Ternium, na Colômbia, expandirá a capacidade de produção de vergalhões da empresa naquele país para 720 mil toneladas métricas. A nova usina entrará em operação no segundo semestre de 2019.

HOSPITALIDADE MINEIRA

A Airbnb, a maior plataforma de compartilhamento de lares do mundo, anuncia o ranking com os destinos mais hospitaleiros do Brasil. Para chegar na lista das 10 cidades que melhor recebem no país, a plataforma avaliou as classificações cinco estrelas creditadas por seus usuários aos anfitriões nos últimos 12 meses. O Top 3 é liderado por São João Del Rei, em Minas Gerais; Penha em Santa Catarina e Teresópolis no Rio de Janeiro. A cidade histórica mineira registrou um aumento de 145% nas chegadas de hóspedes, no último ano, e de 124% no número de anúncios na plataforma, no mesmo período.

TÁ NA REDE

Nova piada circula nas redes sociais.

Em Brasília, um visitante, passa pela porta do plenário da Câmara e escuta uma gritaria que saia lá de dentro:

– Ladrão, salafrário, assassino, traficante, mentiroso, pedófilo, vagabundo, sem vergonha, preguiçoso, vendido, assaltante…

Assustado o homem pergunta ao segurança parado na porta:

– O que está acontecendo lá dentro, estão brigando?

– Não, responde o segurança, acho que estão fazendo a chamada da Comissão de Ética!

MILIONÁRIOS

Relatório de Riqueza Mundial, da Capgemini Consultoria e Tecnologia, revela que a população de milionários do mundo alcançou a maior alta de todos os tempos. De acordo com a pesquisa, as taxas globais de crescimento dos indivíduos com patrimônio pessoal elevado em 2016 aceleraram significativamente, com esse segmento da população expandindo em 7,5%, contra os 4,9% de 2015; e a riqueza em 8,2%, em comparação com os 4% de 2015. No Brasil, o segmento das pessoas com patrimônio elevado observou crescimento de dois dígitos na população (10,7%) e na riqueza acumulada (12,7%) em 2016.

CRIANÇA FELIZ

Objetivando incentivar seus clientes a doar presentes para instituições dedicadas à formação de crianças e adolescente, as Lojas Tenda lançam a terceira edição da campanha Criança Feliz. A iniciativa consiste na arrecadação de presentes em toda a rede de lojas situadas em Ipatinga, Caratinga, Governador Valadares, Montes Claros e Teófilo Otoni. Além dessa ação, as Lojas Tenda irão realizar o sorteio de R$ 2 mil entre os clientes das cinco lojas que fizerem suas compras entre 27 de setembro e 14 de outubro. O vencedor de cada cidade receberá R$ 1 mil em dinheiro, e indicará uma creche para concorrer à outra metade do prêmio, R$ 1 mil.

LUAN SANTANA

O grande fenômeno do sertanejo, Luan Santana retorna ao palco do Km de Vantagens Hall BH, em Belo Horizonte, mas desta vez com a sua nova turnê 1977. Em única apresentação, no dia 7 de outubro, o público mineiro vai dançar e se emocionar com o repertório do álbum que batiza a turnê e sucessos consagrados. Com um cenário de encher os olhos, Luan promete muita interatividade com o público e efeitos especiais. O nome da turnê é uma homenagem às mulheres, pois 1977 foi o ano em que a ONU criou o Dia Internacional da Mulher.