Tópicos – William Saliba – 28/09/17

YOUTUBER DE SUCESSO FALA PARA EMPREENDEDORES EM IPATINGA

Na Semana da Micro e Pequena Empresa, de segunda a sexta-feira próximas, o Sebrae Minas traz à Ipatinga, a youtuber Sharon Morais. Ela irá ensinar, abrindo o evento às 20h, como transformar seguidores das redes sociais em clientes. A promoção do Sebrae terá também cursos, seminários, consultorias e orientações gerenciais para incentivar os empresários a se capacitarem e melhorar a gestão do negócio.

BELEZA

A youtuber criou o canal Sharon Morais aos 16 anos, para ensinar dicas fáceis e práticas de beleza. Em apenas quatro anos de existência, já são mais de 400 mil inscritos no canal e milhares de visualizações por vídeo. Atualmente, Sharon Morais é um dos principais destaques do Youtube no segmento da beleza. As atividades da Semana da Micro e Pequena Empresa são gratuitas e as inscrições devem ser feitas nos telefones (31) 3830-3300, 0800 570 0800 ou no www.semanadampe.com.br.

IDOSOS

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) realiza, em parceria com a prefeitura, ação especial para o Dia do Idoso, neste sábado (30), no Parque Ipanema, em Ipatinga. Das 14h às 18h, mais de 40 profissionais do Hospital Márcio Cunha (HMC) promovem, no local, momento divertido, instrutivo e interativo, com orientações sobre saúde para os idosos e seus familiares. A iniciativa é da equipe da Atenção Domiciliar do HMC, em parceria com as equipes de Cuidados Paliativos, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Nutrição, Fonoaudiologia e do Centro de Odontologia Integrada (COI) e do Usisaúde.

HOMEM DAS CANECAS

Em evento da cervejaria Brahma, realizado nesta quarta-feira (27), o garçom alemão Michael Sturm estabeleceu novo recorde mundial para o maior número de canecas de cerveja de 1 litro carregadas de uma vez e entrou para o Guiness Book, no Oktoberfest Brahma Extra, em São Paulo. Em sua primeira das três tentativas permitidas pelo regulamento, Sturm optou por carregar 28 canecas para superar com folga as 25 do até então recordista e compatriota Oliver Strümpfel. Com 26 canecas, totalizando 58,8kg, ele conseguiu percorrer a pista de 40 metros e colocar todas na mesa.

CARVÃO VEGETAL

A produção de carvão vegetal em Minas Gerais cai pelo segundo ano consecutivo. O Estado perdeu para o Paraná a condição de maior valor bruto da produção. Minas Gerais era o maior produtor nacional de carvão vegetal, com uma produção de 3.996.915 toneladas, o que corresponde a 73% da produção do país. Quando se considera somente o carvão da silvicultura (3.954.475 toneladas provenientes das florestas plantadas) essa participação passa para 80%. Os dados são da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2016.

TEMER EM QUEDA

A proporção de pessoas que consideram o governo do presidente Michel Temer bom ou ótimo passou de 5% para 3% da população entre julho e setembro, oscilando dentro da margem de erro. Já o percentual dos que avaliam a atual gestão como ruim ou péssima subiu de 70% para 77%, no período. Outros 16% avaliam o governo como regular e 3% não souberam ou não quiseram responder. Os dados são da pesquisa CNI Ibope, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (28).

IMPOPULARIDADE

O aumento da impopularidade também foi registrado pelo número de pessoas que dizem não aprovar a maneira do presidente governar ou que não confiam no presidente. A pesquisa aponta que 89% disseram não aprovar a maneira de Temer de governar e 92% não confiam no presidente.

CORRUPÇÃO

A pesquisa mostra que entre as notícias mais lembradas pela população estão as que tratam da corrupção no governo, da Operação Lava Jato e a liberação de área na Amazônia para exploração de minério. Para 68% dos entrevistados, o noticiário recente é desfavorável ao governo.

INAUGURAÇÃO

Prestigiado, na noite desta quarta-feira (28), o coquetel de inauguração do Panorama Economic Hotel, no Centro de Ipatinga. A cerimônia foi aberta com a ministração da palavra pelo missionário e capelão Carlos Souto, seguida do discurso do presidente da Rede Panorama de Hotéis, Jadir da Silva Neto, e da diretora do grupo, Alessandra Santos Lopes Neto.

A seguir algumas fotos do evento: