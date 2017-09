Tópicos – William Saliba – 27/09/17

CORTE DE RECURSOS PODE PARAR DUPLICAÇÃO DA 381

A possibilidade do corte pelo Governo Federal de recursos para a duplicação dos 303 km da BR-381 – Norte preocupa os deputados da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. A discussão, em audiência pública nesta terça-feira, foi acompanhada por deputados, representantes da Fiemg, prefeitos e vereadores. A duplicação começou em 2014, mas anda a passo lento.

OBRAS

Atualmente, as serviços são realizadas em dois trechos pela Empresa Construtora Brasil (ECB). Outros seis lotes seriam duplicados pela empresa espanhola Isolux Corsán, mas os contratos foram rescindidos pelo Dnit pela não execução dos serviços, o que tem gerado processos para apuração de responsabilidades.

EM ANDAMENTO

A ECB é responsável pela duplicação dos lotes que incluem o entroncamento da MG-320 para Jaguaraçu, Antônio Dias até Ribeirão Prainha, em Nova Era (Região Central do Estado), com 30 quilômetros; e Barão de Cocais (Região Central) a Caeté (RMBH), com 37 quilômetros. O gerente de Planejamento da ECB, Jorge Luiz Pereira Cançado, informou que o primeiro trecho está com de 3% concluído. Já o segundo, com 50% das obras prontas. Em 2017, já foram aplicados na duplicação aproximadamente R$ 135 milhões. Há ainda recursos R$ 130 milhões para uso neste ano. As obras previstas para os lotes, em 2018, demandarão recursos da ordem de R$ 500 milhões.

***

PANORAMA

O Panorama Economic Hotel que será inaugurado na noite desta quarta-feira (27), no centro de Ipatinga é a quarta unidade da Rede de Panorama de Hotéis, fundada em 1993. O grupo, dirigido por Jadir da Silva Neto e os filhos Alessandra Santos Lopes Neto e Marcus Vinicius Santos Neto, inclui o Panorama Hotel, em Coronel Fabriciano; o Panorama Tower, em Ipatinga, e o Transbrasil Hotel, em Belém, no Pará. A nova unidade da rede se localiza no Centro de Ipatinga, na área onde se situava o Cine Ipanema. O Panorama Economic possui 72 apartamentos, sistema ar condicionado VRF (ecologicamente correto), dois elevadores e o restaurante da franquia “Loucos por Churrasco”, anexo ao hotel.

***

TREM NOTURNO

Volta à tona, através das redes sociais, a reivindicação da população do Leste Mineiro para o retorno do trem de passageiros noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas. A composição ferroviária funcionou com carros-leitos por muitos anos, nas décadas de 60 e 70, ligando Belo Horizonte a Vitória.

***

PESQUISA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará nesta quinta-feira (28) os resultados da nova pesquisa CNI-Ibope do terceiro trimestre de 2017. Realizado entre 15 e 20 de setembro, com 2 mil pessoas em 126 municípios, o levantamento revela a avaliação dos brasileiros sobre o desempenho do Governo Federal. A pesquisa mostra o grau de confiança no presidente Michel Temer e a aprovação do governo em nove áreas de atuação, entre elas, saúde, educação, segurança pública e combate à fome e ao desemprego. Será?

***

PRADA

A atriz Mariana Ximenes foi uma das convidadas brasileiras para assistir o desfile da Prada durante a semana de moda em Milão, na Itália. Com um look todo retrô, a atriz apostou nos óculos Prada. O modelo já está disponível no Brasil.

***

BELO MONTE

O Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte, exibe nesta quinta-feira (28), de 14h às 17h, o documentário Belo Monte: Depois da Inundação (2015), dirigido por Todd Southgate, realizador canadense especializado em documentários ambientais. O filme compara as promessas feitas pelo Governo Federal e pelas empreiteiras, durante as negociações para a construção da barragem, com a situação atual, através de entrevistas com os moradores da região, ativistas e povos indígenas. O encontro faz parte do projeto Cine Ambiente em Foco e contará com um bate-papo com o pesquisador Rafael Lopo. A entrada é gratuita.