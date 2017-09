Tópicos – William Saliba – 26/09/17

ECONOMISTA DE IPATINGA SE CANDIDATA AO CONSELHO DA USIMINAS

O economista Sérgio Orlando Pires Carvalho, professor da FGV e Unileste-MG, autor de dois livros, um deles “Economia & Administração”, irá se candidatar a representante dos empregados no Conselho de Administração da Usiminas, cargo atualmente ocupado pelo sindicalista Luiz Carlos de Miranda Faria. Pires é aposentado da Usiminas. Ele se articula para ser o indicado da Previdência Usiminas ao conselho, nas eleições que devem ocorrer no início de 2018.

PONTES

A Usiminas Mecânica reuniu cerca de 50 representes de 23 empresas e órgãos governamentais responsáveis diretamente pela execução de obras em vários segmentos no 2º Workshop sobre Fabricação de Pontes e Viadutos em Aço. O evento foi realizado em São Paulo, onde a empresa apresentou as vantagens no uso de estruturas metálicas, a tecnologia dos aços Usiminas e casos de sucesso de projetos realizados no Brasil e no exterior.

NOVO HOTEL

A Rede de Hotéis Panorama inaugura, nesta quarta-feira (26), mais uma unidade em Ipatinga. O CEO da rede no Vale do Aço, Jadir Ferreira Neto, recebe os convidados a partir das 18h, no novo Panorama Economic Hotel, no Centro de Ipatinga.

EMPRESARIAL

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi, é capa da nova edição da revista Empresarial, dirigida pelo jornalista Edeoberto Carvalho. A edição, que começa a ser distribuída nesta terça-feira (26), traz também entrevista com o presidente da Usiminas, Sérgio Leite.

TRADIÇÃO JAPONESA

A tradicional festa folclórica japonesa Bon Odori – com dança, música e culinária típicas – volta ser promovida pela Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga (Anbi). A festividade será neste sábado (30), a partir das 19h, na sede entidade, no Bairro Cariru, em Ipatinga. Na Bon Odori, são reverenciados os antepassados, tanto na parte religiosa (Bon), quando na parte festiva (Odori). Comemorada na cidade desde o início dos anos 60, a festa já foi destacada por importantes veículos da imprensa brasileira, chegando a ser capa da extinta revista Manchete.

LIVRO

O jornalista Rudson Vieira, assessor de imprensa da Cenibra, premiado no Concurso Sesi de Literatura 2017, teve o seu texto “Classificados”, publicado no livro Em Prosa e Verso, que reúne as obras campeãs. O autor envia um exemplar dedicado a este jornalista. A coluna agradece.

TÁ NA REDE

O aluno chinês confuso pergunta ao seu mestre:

– Mestre Shi porque todos os chineses parecem iguais?

E o mestre respondeu:

– Eu não sou o mestre Shi.