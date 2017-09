TOLERÂNCIA É TEMA DA SEMANA DO TRÂNSITO EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga, em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), realiza a partir desta terça-feira (19) a Semana Nacional de Trânsito, que neste ano tem como tema “Tolerância – Quem leva para o trânsito, também leva para a vida”. O objetivo principal é conscientizar os motoristas de que suas atitudes e decisões no trânsito, apesar de individuais, podem afetar a vida de muitas outras pessoas.

“Pretendemos chamar a atenção de todos para pequenos atos que podem mudar o curso de muitas histórias nas estradas e ruas. A convivência nas ruas e rodovias acontece principalmente quando há respeito e compreensão. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 90% dos acidentes acontecem porque as pessoas são intolerantes umas com as outras no trânsito”, comenta a diretora da Unidade do Sest/Senat no Vale do Aço, Luciana Mendonça.

Para o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, a campanha vem em boa hora, já que os últimos dados da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) mostram números preocupantes. “Entre as principais infrações de trânsito registradas pelo órgão nos últimos meses estão dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, passar na faixa de pedestre sem respeitar as pessoas que aguardam o momento de atravessar a rua, deixar de usar o cinto de segurança e não respeitar a sinalização. O motorista deve entender que suas escolhas refletem sobre todos os outros que também circulam pelas rodovias e vias urbanas, sejam motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres”, argumenta.

Conforme a programação, que começa a ser cumprida às 15h30 desta terça-feira (19), uma blitz educativa acontecerá na avenida Pedro Linhares (BR-381), próximo à Usipa.

Também estão previstas palestras educativas, no pátio da Usiminas, sempre às 9h30, nesta terça (19), quarta (20) e sexta-feira (22).

A programação inclui ainda ações de saúde, com massagem, aferição de pressão, informação nutricional, brincadeiras com perguntas sobre trânsito, distribuição de panfletos e brindes e outros, na quinta-feira (21), de 9h às 11h, no pátio da Usiminas, e no domingo (24), de 10h às 18h, no Shopping do Vale do Aço.

Na segunda-feira (25), o encerramento será na Escola Estadual Almirante Toyoda, no bairro Cariru, de 9h às 11h e de 14h às 16h.