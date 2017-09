TERNIUM CONCLUI AQUISIÇÃO DA COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO

Foi concluído nesta quinta-feira (7), o processo de aquisição de 100% da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), instalada no Rio de Janeiro. O novo CEO da siderúrgica será Marcelo Chara, que ocupou há alguns anos a vice-presidência industrial da Usiminas – conforme foi antecipado pelo jornalista William Saliba, no dia 22 de maio último, em sua coluna no portal CARTA DE NOTÍCIAS.

A aquisição da usina da Thyssenkrupp pelo grupo empresarial ítalo-argentino acaba de ser concluída, após o aval, sem restrições, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com a transação, a usina no Rio de Janeiro será rebatizada de Ternium do Brasil e será a primeira usina integralmente da empresa no país. A Ternium é também a maior acionista individual da Usiminas.

EXPORTAÇÃO

No contrato de aquisição, a Thyssen também cedeu à Ternium um acordo de fornecimento de 2 milhões de toneladas de placas por ano, produzidas na usina da CSA no Brasil, para a Calvert, antiga planta de laminação da Thyssenkrupp no Alabama, Estados Unidos.

Com este investimento, segundo o presidente da Ternium no Brasil Paolo Bassetti, o grupo Ternium-Techint demonstra mais uma vez a sua confiança na recuperação da economia brasileira. “Este novo empreendimento consolida a integração de nossos negócios na América Latina. Do México até a Argentina, temos a marca da Ternium e a sua forte vocação continental”, assinala Bassetti.

O NOVO CEO

A CSA será dirigida pelo engenheiro Marcelo Chara, que já ocupou a vice-presidência industrial da Usiminas. “Nossa nova fábrica estará certamente em boas mãos. Chara é altamente qualificado. É um dos maiores especialistas no assunto, conhecedor profundo de altos-fornos e processos siderúrgicos. Presença importantíssima para a equipe que comandará a CSA a partir de agora”, assinala Bassetti.

O CEO da Ternium Internacional, Daniel Novegil, informa que essa aquisição incorpora outra usina de última geração ao sistema industrial da Ternium, junto de todo o know-how e da equipe altamente qualificada da CSA. “Isso reforça assim a nossa diferenciação e a nossa capacidade de somar valor agregado à cadeia de fornecimento de aço”, afirma Novegil.

A Ternium realizou o desembolso de 1,4 bilhão de euros na aquisição da CSA. Para financiar esse aporte de capital, a empresa fez um empréstimo com um sindicato de bancos por um prazo de cinco anos, em um montante principal de US$ 1,5 bilhão.