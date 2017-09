TEM TEATRO E ROCK NO GARAJÃO NESTE SÁBADO

Teatro e rock n’ roll na programação deste sábado (30), no Garajão, em Ipatinga. O espaço cultural abre as portas às 21h para receber o tradicional grupo Santinhas do Pau Oco, além das bandas Locomotive e L’âge D’or, que farão homenagens a Guns N’ Roses e Legião Urbana, respectivamente.

As “santinhas” farão um pocket show a partir das 22h30, uma apresentação mais curta no palco de cima da casa. Já às 23h30, será a vez da Locomotive, de Belo Horizonte, prestar homenagem à banda que é liderada por Axl Rose e recentemente se apresentou no Rock in Rio. Já por volta de 01h30, a L’âge D’or traz ao público os principais sucessos da lendária Legião Urbana.

FREIRAS

O grupo Santinhas do Pau Oco conta a história de jovens freirinhas que, enclausuradas num convento, vivem sob as rígidas regras da “madre superiora”. As noviças tentam realizar, cada qual a seu modo, seus objetivos pessoais de alegria. Usando estratégias cômicas e até inocentes, criam formas de ludibriar a superiora, vivenciando seus sonhos, podendo até mesmo cantar na Broadway.

GUNS

Locomotive é uma das mais performáticas e incríveis bandas brasileiras de tributo ao Guns N’ Roses. Quem for ao Garajão, poderá conferir de perto a execução perfeita de clássicos como Patience, Sweet Child O’ Mine e Welcome To The Jungle. Músicos experientes do cenário rock de Belo Horizonte comandam a banda, que promete impressionar os fãs do Guns pela perfeição na execução de grandes sucessos.

Jefferson Gonçalves é o vocalista, Julio Di Buccio assume o baixo, Nanjohn Rodrigues e Raul Costa estão nas guitarras, Mário Lucas é o baterista; e Fábio Viana, o tecladista.

LEGIÃO

Charles D’or no vocal, Brenner Fernandes na guitarra, Sidy no baixo e Hidler Anício na bateria. A L’âge D’or foi fundada no início de 2001 e fez sua primeira aparição em público os palcos do extinto festival Jovens Bandas. Ao longo de 10 anos, chegou a trabalhar com canções próprias e lançar dois discos, mas a partir de 2011 resolveu manter o foco no tributo à Legião Urbana, conquistando uma multidão de fãs em apresentações por todo o estado.

SERVIÇO

Ingressos antecipados para os shows deste sábado, a R$ 15, estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco, no Centro Comercial do Cariru. Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano, podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing, no Centro.