TEATRO ZÉLIA OLGUIN EXIBE FESTIVAL DE CURTAS PARA COMUNIDADE

Entre os dias 27 e 29 de setembro, o Teatro Zélia Olguin, localizado no bairro Cariru, em Ipatinga, recebe a Itinerância do 18º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. A mostra com entrada gratuita terá sessões sempre às 19h.

A retirada do ingresso já pode ser realizada gratuitamente na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de terça a sábado, das 12h às 20h30.

Com o tema “Por uma Cultura de Amor, Liberdade e Vida”, o público terá a oportunidade de conferir uma programação especial com filmes nacionais e internacionais voltados para jovens. Antes da exibição será realizado todos os dias na abertura, um bate-papo com o historiador e documentarista Sávio Tarso.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância do festival e deixa o convite. “O Festival de Curtas é uma grande oportunidade para o público assistir filmes de várias partes do mundo. Os temas trazem uma reflexão que abordam a realidade vivenciada pelos jovens. Toda a comunidade está convidada para participar”, salienta.

O Festival de Curtas integra a programação educativa do Instituto Cultural Usiminas, viabilizada pelo projeto “Plano Anual Instituto Usicultura 2017” (Pronac 164275), que tem o patrocínio da Usiminas e Massas Vilma por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

FILMES EM CARTAZ:

“O Vôo” (Manoela Ziggiatti | São Paulo, 2015, 11’)

“Jogo Limpo” – Reilu Peli (Tommi Rajala | Finlândia, 2015, 28’)

“No Estacionamento” – Em el Estacionamento (Juliana Orea | México, 2016, 15’)

“Shiift” – (Cecilia Puglesi e Yijun Liu | Estados Unidos e Espanha, 2015, 5’)

“Star” – (Emilie Mannering | Canadá, 2015, 15’)

SERVIÇO

Festival de Curtas para Jovens

Itinerância do 18º Festival Internacional e Curtas de Belo Horizonte (MG)

Data: 27 a 29/9

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 19h

Duração: 1h30

Classificação: 16 anos

Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria

Mais informações: 31.3822.3031.