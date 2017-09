SUPERMERCADOS ABREM NO 7 DE SETEMBRO E EM MAIS DOIS FERIADOS

A próxima quinta-feira (07), feriado de Independência do Brasil, terá supermercados e estabelecimentos do setor funcionando em Ipatinga. Por força de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada na manhã desta segunda-feira (04), entre os representantes dos empresários e dos empregados, o segmento também está autorizado a abrir as portas em 12 de outubro (Nossa Senhora da Aparecida) e em 02 de novembro (Finados).

Em Coronel Fabriciano e Timóteo, por falta de interesse em negociar do sindicato laboral que representa os comerciários nas duas cidades, todo o comércio estará fechado neste 7 de Setembro (com exceção de atividades essenciais, como farmácias, padarias e postos de gasolina).

“Recentemente, supermercados também foram incluídos, por meio de decreto federal, no rol de ‘atividades essenciais’, o que – mesmo sem negociação prévia – autorizaria o setor a abrir as portas nos mesmos dias de funcionamento de farmácias e postos de gasolina. Porém, infelizmente, ainda não existe segurança jurídica para que supermercadistas se amparem neste decreto”, revela José Maria Facundes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, acrescentando que há muitos questionamentos sobre a constitucionalidade e eficácia real da nova legislação.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Supermercados, casas de carne, açougues, hortifrútis, varejões e sacolões poderão abrir das 8h às 18h nesta quinta-feira e nos outros dois feriados. A CCT assinada entre os representantes patronais e laborais ainda prevê que não se poderá usar a mão de obra dos empregados do setor nos dias 15 de novembro (Proclamação da República), 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro de 2018 (Confraternização Universal).