SHOPPING VALE DO AÇO COMEMORA 19 ANOS COM SHOWS DE WILSON SIDERAL E PAULINHO PEDRA AZUL

Para celebrar o aniversário de 19 anos, o Shopping Vale do Aço traz atrações especiais e gratuitas que unem serviços à comunidade e muita diversão. No dia 24/09, das 10h às 18h, o Projeto Cidadania oferecerá serviços de interesse da população em uma grande parceria com empresas e instituições regionais. São contemplados os segmentos de educação, saúde, beleza e estética corporal, orientações fiscais e trabalhistas, trânsito, cultura, esporte, e entretenimento.

Já no dia 27/09, a celebração do aniversário movimenta a Praça de Alimentação com dois shows especiais. Às 19h, Paulinho Pedra Azul anima o público com seus sucessos da MPB e, logo em seguida, às 20h, será a vez de Wilson Sideral com seu novo trabalho de clássicos da música brasileira em versões blues.