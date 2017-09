SHOPPING DO VALE COMEMORA ANIVERSÁRIO COM SHOWS GRATUITOS DE WILSON SIDERAL E PAULINHO PEDRA AZUL

Para celebrar o aniversário de 19 anos, o Shopping Vale do Aço traz hoje (27), dois shows especiais que vão movimentar a Praça de Alimentação. Às 19h, Paulinho Pedra Azul anima o público com seus sucessos da MPB e, logo em seguida, às 20h, será a vez de Wilson Sideral com seu novo trabalho de clássicos da música brasileira em versões blues.