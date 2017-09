SETEMBRO VASCULAR NO PARQUE IPANEMA

A equipe de cirurgia vascular do HMC, em parceria com a prefeitura municipal, irá realizar evento aberto ao público neste domingo (24), no Parque Ipanema, das 8h ao meio dia.

Com o objetivo de informar a população sobre as doenças vasculares, os especialistas realizarão ultrassom abdominal nos pacientes acima de 60 anos, para investigação de aneurisma de aorta abdominal, além de atividades informativas sobre varizes dos membros inferiores, insuficiência arterial, pé diabético e aneurisma de aorta.

“Fechamos nosso mês de conscientização com este evento para divulgar a especialidade, a nossa equipe de profissionais e, principalmente, para trazer à população esclarecimentos sobre as patologias vasculares. Sabemos que a nossa vida é corrida, com vários compromissos e responsabilidades, mas precisamos estar em dia com a saúde. E a prevenção é o melhor caminho”, explica o chefe da equipe de Cirurgia Vascular do HMC, Luiz Ronaldo Godinho Pereira.

O Setembro Vascular é uma ação da Fundação Francisco Xavier e do Hospital Márcio Cunha que, durante todo o período, realizou eventos, palestras e debates de conscientizar a sobre os riscos das doenças vasculares para a vida, principalmente para diabéticos, fumantes, hipertensos e obesos. Este grupo é os mais propenso a desenvolver complicações angiológicas.