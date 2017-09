SENAI LANÇA CURSO SEMIPRESENCIAL EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para o curso técnico de automação industrial oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai na modalidade à distância.

De acordo com a diretora do Senai, em Ipatinga, Lirian Lima, o curso visa formar técnicos com sólidos conhecimentos para atuar no desenvolvimento de sistemas de controle e automação, implementar e manter equipamentos e dispositivos, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente.

“O curso tem a vantagem de ser realizado 80% à distância, por meio da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), e 20% de forma presencial com aulas práticas nas oficinas e laboratórios do Senai” explica Lirian.

“O aluno terá acesso à educação de alta qualidade com toda a tradição do Senai, aliado à maior autonomia de horários e locais de estudo. Além disso, contará com a pedagogia inovadora da instituição que estimula a interatividade entre alunos, docentes e tutores com um custo reduzido em relação aos cursos presenciais convencionais”, complementa.

SERVIÇO

O curso tem duração de 20 meses e carga horária de 1320 horas, divididos em quatro módulos com aulas práticas, presenciais, quinzenalmente na Unidade de Ipatinga. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.senaimg.com.br/ead

Mais informações e valor do investimento pelo telefone 3822-9604

SENAI

O Senai existe desde 1942 e é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina, realizando cursos de níveis básico, técnico e de aperfeiçoamento profissional.

A unidade de Ipatinga é a 2ª maior do país com laboratórios modernos e equipamentos de última geração. A metodologia é pautada no desenvolvimento de competências, uso de tecnologias e recursos didáticos flexíveis e adaptados, para uma formação profissional alinhada às demandas da indústria, com foco na qualificação autônoma, crítica, consciente e participativa.