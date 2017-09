SEMANA DA ÁRVORE É COMEMORADA EM IPATINGA

Em comemoração ao Dia Mundial da Árvore, celebrado no dia 21 de setembro, a Prefeitura de Ipatinga realiza a partir de segunda-feira (18) uma série de atividades dentro da Semana da Árvore.

Na terça-feira (19), a partir das 9h, no 7º andar da Prefeitura, acontecem duas palestras. A primeira será ministrada por Luiz Carlos da Silva, engenheiro industrial elétrico com pós-graduação em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais e coordenador Ambiental Leste e Jequitinhonha na Gerência Técnica e Ambiental da Cemig, enfocando o tema “Arborização Urbana”. Em seguida, Rafael Fernandes de Castro falará sobre “Arborização urbana: princípios básicos e benefícios”. O palestrante é licenciado em Geografia, engenheiro Civil, gerente da Infrater Engenharia e membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana.

O público-alvo são os conselheiros da Área de Preservação Ambiental (APA Ipanema) e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema), servidores do Departamento de Meio Ambiente de Ipatinga (Demam), entidades ambientalistas e estudantes de cursos afins.

Na quinta-feira (21), a partir das 9h, acontece Blitz Ecológica na avenida Roberto Burle Marx, com previsão de serem distribuídas em torno de 300 mudas de árvores em parceria com a Infrater, Polícia Militar de Meio Ambiente e Rede Ambiental Verde Vida.

Para a sexta-feira (22), no Parque Ipanema, está previsto o lançamento da Campanha de Arrecadação de Alimentos. Mudas de árvores deverão ser recebidas pelos munícipes em troca de gêneros alimentícios não perecíveis, direcionados ao Banco de Alimentos de Ipatinga.

No dia 28 de setembro haverá o plantio de 108 mudas de árvores ao longo da rua Nova Almeida, no bairro Vila Ipanema, uma parceria da Prefeitura de Ipatinga e Infrater com a Escola Estadual João Walmick.

POMARES URBANOS

A expectativa é que nesta mesma semana aconteça o lançamento do Programa Pomares Urbanos, sendo que até o momento três áreas já estão sendo trabalhadas para receber mudas de árvores frutíferas.

O município possui uma Área de Preservação Ambiental (APA Ipanema) que ainda contém um importante remanescente de Mata Atlântica, além de três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), locais onde os proprietários rurais destinam parte dos terrenos como áreas verdes perpétuas.