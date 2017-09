SEBRAE MINAS REALIZA SEMANA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA EM IPATINGA

Para comemorar o Dia Nacional da Micro e Pequenas Empresas (MPE), em 5 de outubro, o Sebrae Minas promove capacitações gratuitas em mais de 130 municípios, durante todo o mês. Na região do Rio Doce e Vale do Aço, a Semana da MPE ocorre entre os dias 2 e 6 de outubro, com cursos, seminários, consultorias e orientações gerenciais para incentivar os empresários a se capacitarem e melhorar a gestão do negócio.

Com mais de 2 milhões Micro e Pequenas Empresas (MPE), Microempreendedores Individuais (MEI) e produtores rurais, Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de pequenos negócios no Brasil. Somente as MPE são responsáveis por 23% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro e 59% dos empregos formais no estado.

SERVIÇO

Confira a programação da Semana da MPE no www.semanadampe.com.br.

02/10

14h: Palestra WhatsApp como ferramenta de negócios

15h30: Palestra Como aumentar suas vendas através do Instagram

18h30: Palestra Estratégias e utilização do Facebook para negócios

20h: Bate papo Como transformar fãs em clientes (youtuber Sharon Morais)

03/10

8h30: Oficina Como elaborar preço de venda de produtos e serviços da sua empresa

14h: Oficina Como elaborar controles financeiros da sua empresa

04/10

8h30: Oficina Como organizar uma boa vitrine

14h: Oficina Merchandising visual: planeje o espaço interno da loja e venda mais

05/10

8h30: Oficina Como divulgar sua empresa vendendo mais nas redes sociais

14h: Oficina Como criar e manter um site para a visibilidade do seu negócio

Semana da MPE em Ipatinga

Data: 2 a 5 de outubro de 2017

Local: Sebrae Minas (Av. Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Inscrições e informações: (31) 3830-3300 / 0800 570 0800