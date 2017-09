REUNIÃO DEFINE REGRAS DA ROTA DOS SABORES 2017

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, reuniu nesta quinta-feira (14), na sede da Acicel CDL, proprietários de bares, restaurantes e similares do municipio. O objetivo foi apresentar as regras do evento, disponibilizar o formulário para participação e tirar dúvidas dos empreendedores.

Este ano, o palmito pupunha é requisito para inscrição dos pratos apresentados no Rota. A escolha do alimento tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico da região, gerando renda à agricultura familiar da Serra dos Cocais e dando oportunidade aos comerciantes de terem acesso ao produto com melhor preço. “É um evento que trás visibilidade aos estabelecimentos que participam, promovendo o desenvolvimento e, ainda é uma forma de entretenimento. Com o palmito pupunha como ingrediente, vamos estender o desenvolvimento econômico à região rural”, disse a Gerente de Turismo e uma das organizadoras do evento, Betinna Tassis.

Todos os estabelecimentos inscritos terão que participar de palestras, oficinas e cursos oficiais de capacitação, ofertados pela equipe e parceiros da Prefeitura. Sendo eles; capacitação de boas práticas de manipulação de alimentos da Vigilância Sanitária, cardápio como diferencial competitivo, curso virtual de qualificação em turismo na plataforma Brasil Braços Abertos (Ministério do Turismo), elaboração de ficha técnica e precificação (Senac).

A finalização de pratos e a participação na qualificação da Carreta do Senac somará pontos para o participante. A nutricionista, Catarina Nogueira, fala sobre a importância do curso de finalização do prato e sobre os benefícios do palmito. “A forma de preparar o prato, o ângulo que corta os alimentos, faz a diferença porque nós apreciamos com o paladar e com os olhos e o bacana do palmito é que ele tem baixa caloria, contém muitas fibras, minerais e vitaminas”, disse.

Os estabelecimentos participantes tem até o dia 20 de setembro para apresentar o prato escolhido. Para outras informações, a Secretaria disponibiliza o endereço de e-mail turismoemfabriciano@gmail.com e o telefone (031) 3846-7739.