PROJETO CULTURAL DA CENIBRA REALIZA DIVERSAS ATIVIDADES EM BELO ORIENTE

Neste mês, a equipe do Projeto Cultural “Criança que lê constrói um sociedade melhor a cada página”, patrocinado pela Cenibra através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com apoio do Instituto Cenibra, realizou diversas atividades em Belo Oriente. A iniciativa integra o Protocolo de Intenções entre a Prefeitura Municipal de Belo Oriente e Instituto Cenibra no eixo Educação.

A equipe do projeto fez uma análise de ambiente (SWOT) nas Escolas Municipais com o propósito de conhecer a realidade da Educação do Município e elaborar o planejamento das ações concatenadas com as estratégias do Plano Municipal de Educação de Belo Oriente que convergem com os objetivos do Projeto Cultural.

As ações técnicas foram realizadas nas seguintes escolas Escola Municipal Hilda Morais – Matriz – Distrito Perpétuo Socorro, Escola Municipal Antônio Firmino – Distrito São Sebastião de Braúnas, Escola Municipal Boachat – Distrito São Sebastião de Braúnas, Escola Municipal Francisco Gonçalves de Britto – Bairro Novo Oriente, Escola Municipal José Lagares de Lima – Bairro Santa Terezinha, Escola Municipal Bom Jesus do Bagre – Distrito Bom Jesus do Bagre, Escola Municipal Esperança – Fazenda Esperança, CEMEI Lua de Cristal – Bairro Novo Oriente, Escola Municipal Educação Criativa – Distrito Perpétuo Socorro, CEMEI Tia Celeste – Bairro Novo Oriente, Creche Escola Municipal Dona Lourdes – Distrito São Sebastião de Braúnas, Creche Escola Municipal Lourival Lopes de Carvalho – Distrito Bom Jesus do Bagre.

Em outubro, será realizada a mesma atividade na Creche Escola Municipal José Firmo de Arruda – Distrito Perpétuo Socorro e APAE Luz do Oriente. Serão também realizadas palestras para Familiares e crianças para apresentação da proposta dos Projetos, de acordo com a programação.

A ação irá proporcionar melhoria da qualidade do ensino e mensuração de resultados. Para isso, realizará capacitação do corpo técnico da rede pública de ensino, e envolverá pais de alunos na estruturação de processos e na implantação de soluções. O projeto ainda distribuirá gratuitamente a coleção cultural – As minhas aventuras com Lili e Tedy, composta por 10 livros para ler, desenhar e colorir, fomentando a prática da pseudo leitura como tema transversal para o aluno da educação infantil e do 1º ano do ensino fundamental das redes municipais de ensino.