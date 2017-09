PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO ESTIMULA JOVENS DE TIMÓTEO

A Fundação Aperam Acesita, em parceira com a Junior Achievement de Minas Gerais, promove durante esta semana os programas de empreendedorismo Meu dinheiro, meu negócio e Introdução do mundo dos negócios, em 12 escolas públicas de Timóteo, atendendo em média 1.400 alunos.

O objetivo dos programas é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso dos estudantes ao mercado de trabalho.

O momento é de multiplicar conhecimentos entre os alunos, para isso, cerca de 60 voluntários estão nas escolas aplicando a metodologia aprendida em treinamento com duração de quatro horas. Todos eles recebem material específico de orientação. Sirlei Ribeiro Americano participa como voluntária pela primeira vez. Atuar no programa Meu dinheiro, meu negócio, na Escola Estadual Antônio Silva, para ela, tem sido uma oportunidade de ensinar e aprender com os estudantes. “Eu sempre quis atuar dentro de sala de aula, por isso aceitei o desafio. Tenho me surpreendido nesse processo. Os alunos são interessados pelo assunto, querem aprender sobre empreendedorismo, uma grande motivação para nós que compartilhamos conhecimentos e assimilamos novos saberes com esses estudantes”.

Thiago Bruno Ribeiro Silveira cursa o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Antônio Silva. Com 15 anos, ele almeja ter seu próprio negócio. Para ele, as aulas têm contribuído para o amadurecimento do seu projeto. “Eu já faço algumas economias, pois pretendo abrir eu próprio negócio no futuro. Com o programa, aprendi muito mais. Percebi que é necessário ter outros planejamentos além do financeiro.”

Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, destaca a importância de poder contribuir no futuro dos alunos. “O intuito é auxiliar os alunos a compreender a importância da educação, além de introduzi-los no mundo dos negócios. Assim, despertá-los para o empreendedorismo, trazendo novidades para a sala de aula de forma dinâmica e agregando valores para o protagonismo juvenil.”

As escolas que participam do projeto são as estaduais Antônio Silva; João Cotta F. Barcelos; Professora Ana Letro Staacks; Professora Haydée de Souza Abreu; Leôncio de Araújo; Professora Hilda de A.O. Zauza; São Sebastião; e as municipais Limoeiro; Novo Tempo; Professora Maria Aparecida Martins Prado; Escola Municipal de Timóteo, além do Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo – IMETT.