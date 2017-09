‘PLANTE VIDAS’ SERÁ LANÇADA NA SEMANA DA ÁRVORE

O lançamento da campanha Plante Vidas, na próxima sexta-feira (22), das 9h às 11h, no Parque Ipanema, é uma das várias atividades realizadas pela Prefeitura de Ipatinga nesta semana, em comemoração ao Dia Mundial da Árvore, celebrado na próxima quinta-feira (21).

Por meio da ação, o munícipe poderá trocar 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal) por uma muda de árvore. As doações incrementarão o Banco de Alimentos de Ipatinga, localizado no bairro Planalto, que beneficia mais de 4 mil pessoas assistidas por 25 entidades. Como não há limite de quantidade para a troca de alimentos em plantas, a expectativa é que mais pessoas e entidades sejam atendidas. De março até o momento, o Banco de Alimentos de Ipatinga, já recebeu 35.265 quilos de frutas, verduras e legumes, através de parcerias e doações.

A Campanha Plante Vida prossegue ainda na próxima semana, sempre das 9h às 11h. Na segunda-feira (25), a troca de mudas por árvores acontecerá na Praça1º de Maio, no Centro de Ipatinga. Na terça-feira (26), na Praça que fica entre a avenida Monteiro Lobato e a rua Graciliano Ramos, no bairro Cidade Nobre; e na quarta-feira (27), será a vez da Praça da rua Pedras Bonitas com avenida Altina Gonçalves, no bairro Iguaçu. Depois, a campanha de troca de mudas de árvores por alimentos irá continuar no Viveiro Municipal.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Semana da Árvore conta também com duas palestras nesta terça-feira (19), no 7º andar da Prefeitura, a partir das 9h. A primeira com o tema “Arborização Urbana”, ministrada por Luiz Carlos da Silva, engenheiro industrial elétrico, com pós-graduação em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Florestais e coordenador Ambiental do Leste e Jequitinhonha na Gerência Técnica e Ambiental da Cemig. Em seguida, será a vez de Rafael Fernandes de Castro falar sobre “Arborização urbana: princípios básicos e benefícios”. O palestrante é licenciado em Geografia, engenheiro Civil, gerente da Infrater Engenharia e membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana.

O evento é voltado para os conselheiros da Área de Preservação Ambiental (APA Ipanema) e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema), servidores do Departamento de Meio Ambiente de Ipatinga (Demam), entidades ambientais e estudantes da região.

Na quinta-feira (21), a partir das 9h, acontecerá a Blitz Ecológica na avenida Roberto Burle Marx. A previsão é de serem distribuídas cerca de 300 mudas de árvores, em parceria com a Infrater, Polícia Militar de Meio Ambiente e Rede Ambiental Verde Vida.

Na próxima semana, no dia 28 de setembro, haverá o plantio de 108 mudas de árvores ao longo da rua Nova Almeida, no bairro Vila Ipanema, uma parceria da Prefeitura de Ipatinga e Infrater com a Escola Estadual João Walmick.