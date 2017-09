PISTA JUVENAL DOS SANTOS COMEMORA 50 ANOS

No dia 7 de setembro de 1967, há 50 anos, a pista de Atletismo da Usipa foi inaugurada, presenciando naquele dia um dos mais importantes corredores de Minas Gerais e do Brasil, da época, o campeão Mineiro “Juvenal dos Santos”, além de pioneiro e patrono da Federação Mineira de Atletismo deu seu nome à pista usipense.

Um dos idealizadores na construção da pista de Atletismo Juvenal dos Santos foi o professor Takimi Okawa, na época funcionário do Departamento de Controle de Produção da Usiminas, e que era um importante colaborador da Usipa. Antes da construção da pista o professor Okawa já organizava corridas rústicas no bairro Cariru em Ipatinga.

Na pista tricolor ocorreram os principais eventos de atletismo do estado e até nacionais, como o XXIII Campeonato Brasileiro de Atletismo que reuniu os melhores atletas que disputavam uma vaga para os Jogos Olímpicos do México em 1968, entre eles Nelson Prudêncio, medalhista Olímpico e recordista mundial.

A pista de Atletismo Juvenal dos Santos é oficial, de acordo com as dimensões propostas pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF). Em piso natural com 400m, composta por oito raias, com infra-estrutura para realização dos eventos e provas de Atletismo, além dos espaços para Saltos em Distância, Salto Triplo, Salto em Altura e Salto com Vara, Arremesso de Peso e Lançamentos de Dardo, Disco e Martelo, além de uma tribuna de honra, sala de controle de competição e arquibancada com capacidade para mil pessoas.

Todos os anos a pista recebe vários eventos esportivos, sendo que por 25 anos foi sede do o Troféu Brasil Infanto-Juvenil de Atletismo. Também são realizados, anualmente, processos seletivos, visitas técnicas, competições escolares além das avaliações da Policia Militar e de Universidades da região.

Segundo o coordenador do Departamento de Atletismo, Sildemar Venâncio, pela pista passaram mais de nove mil atletas que foram auxiliados em sua formação por meio do esporte, entre eles a atleta Lucimar Moura, medalhista Olímpica nos Jogos da China. “Eu me sinto lisonjeado em fazer parte dessa data! Os cinquenta anos da pista são só uma concretização do que a Usipa agrega ao Vale do Aço e região”

Local de prática de cidadania e da mais pura essência esportiva, o Atletismo, além de ser o conjunto de esportes formado por três modalidades (Corridas, Lançamentos e Saltos), desafia o ser humano na conquista de ser “o mais rápido, alto e o mais forte” que são os atributos para fonte eterna da luta pela vida.