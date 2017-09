PARQUE IPANEMA RECEBE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS NO SÁBADO

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Escola Criar e Aprender realiza neste sábado (23), no Parque Ipanema, uma tarde especial. De 14 às 17h, acontece o “Circuito Família Criar e Aprender”, evento gratuito com várias atrações, voltado para o público em geral, que tem como objetivo a valorização dos espaços públicos de lazer e recreação da cidade.

Estão previstas orientações sobre saúde e alimentação saudável, aferição de pressão, atividades esportivas variadas, tenda de apresentação do Setembro Vascular, sorteios de brindes e apresentações artísticas e culturais.

Aulas de dança e zumba, escaladas, slackline e circuito funcional com corrida Kids, assim como uma corrida para adultos, constam da programação. As competições têm premiação e medalhas.

Os organizadores avisam que crianças e adolescentes, menores de 18 anos, somente poderão participar com autorização dos pais ou responsáveis.

O Circuito acontece nos galpões 1, 2 e 3 do Parque, anfiteatro e áreas do entorno, contando com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Copasa.