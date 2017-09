OUVIDORIA DA FSFX ESTREITA RELAÇÕES ENTRE A INSTITUIÇÃO E CLIENTE

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braços social da Usiminas na saúde e educação, administra as unidades do Hospital Márcio Cunha (HMC), o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC – Itabira) e as unidades do Colégio São Francisco Xavier (CSFX). Diante da grande demanda, é necessário manter um relacionamento estreito com o cliente, para garantir o bom atendimento e se certificar de que ele tenha cumpridos todos os seus direitos contratuais, a Fundação mantém a postos a Ouvidoria.

Trata-se de um canal dedicado a receber e examinar reclamações, elogios e denúncias de clientes de todas as unidades junto às áreas internas. A Ouvidoria representa o cliente diante da empresa, defendendo seus direitos e garantindo a harmonia entre as partes, quando as questões não são resolvidas pelos canais convencionais de relacionamento. Foi criada para aprimorar ainda mais a qualidade do atendimento, funcionando como uma segunda instância, complementar à que já existe, para que as sugestões, ideias ou reclamações cheguem até a Fundação.

Para isso, o cliente pode enviar sua manifestação, devidamente identificado, por telefone, e-mail, carta ou pelo site. O prazo de retorno é de até 7 (sete) dias úteis.

SERVIÇO

Canais de contatos da Ouvidoria

Telefone: 0800 979 7555 de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Email: ouvidoriafsfx@fsfx.com.br

Correspondência: Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas | CEP 35160-158 – Ipatinga – MG.

Enviar aos cuidados da Ouvidoria.

Pelo formulário Fale Conosco: http://www.fsfx.com.br/fale-conosco/

Observação: é admissível o acordo, junto ao cliente, de até 30 (trinta) dias úteis de prazo para solucionar os casos excepcionais ou de maior complexidade.

Importante: O papel da Ouvidoria é reavaliar, ou seja, para acessá-la você já deve ter recebido uma resposta pelos telefones 0800 283 0040 (para clientes da Usisaúde), pelo 3829 9333 ou 3829 9000 (para clientes de outros convênios HMC), 3839 1680 (para clientes do HMCC) ou pelo Fale Conosco. O cliente deve informar o protocolo de atendimento, o qual considere que mereça ser revisado pela Ouvidoria.