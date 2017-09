OLIVIER ANQUIER PARTICIPA DA III FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO

A programação da III Feira de Turismo do Vale do Aço, realizada de 27 a 30 de setembro, vai oferecer ao público uma série de atrações voltadas para gastronomia, moda, artesanato e oportunidades de negócios. Um dos grandes destaques desta edição é a participação do chef de cozinha e apresentador de TV, Olivier Anquier, no Seminário “Turismo e Oportunidades de Negócios para o Vale do Aço”, realizado no Teatro do Centro Cultural Usiminas, dia 28 de setembro.

Olivier Anquier vai ministrar a palestra “Receita de Sucesso – passagens, histórias e aprendizados de um empreendedor”. O evento começa às 19h30, com apresentação cultural, seguida da palestra e debate. Os ingressos para o Seminário já estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, no valor de R$ 30.

A Feira de Turismo do Vale do Aço começa no dia 27 de setembro, às 18h, com abertura para visitação gratuita aos treze estandes que estarão montados no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas com produtos característicos da Região do Vale do Aço. No Foyer, haverá expositores convidados, entre eles a fotógrafa Elvira Nascimento, com uma mostra de imagens das cidades do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas. A partir das 19h30, o público poderá participar da abertura solene com três palestras gratuitas, realizadas no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente para as palestras: “A experiência de Santa Rita do Sapucaí/MG força tecnológica e importante destino de eventos”, ministrada por Dani Lucia Xavier, diretora da Divisão de Programas de Incubação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; “Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/MG”, com Alexandre Minardi, diretor de produção do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes e dos projetos Fartura e “Malha – movimento e espaço por uma nova forma de expressão e produção”, com Chris Carvalho, cofundadora da Malha Coworking e Educação. As inscrições são feitas pelos sites: www.institutoculturalusiminas.com ou www.turismovaledoaco.com.br.

O analista do Sebrae Minas Alessandro Lima Chalub, afirma que a Feira de Turismo é um evento que ajuda a impulsionar o desenvolvimento do segmento na região e mostrar inovações turísticas. “Nesta edição, contamos com palestrantes renomados que vão trazer um conteúdo diversificado e importante para profissionais do turismo e público geral. Além de informação, a Feira de Turismo leva entretenimento e diversão para o público, tornando-se importante evento para o calendário regional”, salienta Alessandro Chalub.

OFICINAS E CURSOS

A Feira de Turismo vai oferecer cursos e oficinas nas áreas de gastronomia, artesanato, moda e fotografia. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de setembro. Uma carreta do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) estará no estacionamento do Shopping Vale do Aço para ministrar cursos rápidos gratuitos de gastronomia, com sete diferentes temas como alimentação lowcarb, petiscos, saladas, molhos para massas, entre outros.

A programação conta ainda com Oficinas Criativas, com os temas “Design Artesanal – Como desenvolver identidade para meu produto”, “Moda Alternativa e Sustentável – Customização de Roupas” e “Talk show: Como a fotografia nos conecta”. Elas serão ministradas no Centro Cultural Usiminas, mediante pagamento de taxa de R$ 15. As inscrições para as Oficinas Criativas e cursos rádios de gastronomia são feitas presencialmente no Centro Cultural Usiminas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

ATRAÇÕES CULTURAIS

A Feira de Turismo terá uma programação cultural diversificada. No Jardim Externo, a Tenda Cultural receberá quatro atrações gratuitas, de quarta (27/9) a sábado (30/9): A Rua Declama, Orquestra de Viola Caipira, Encontro de Congados da Serra dos Cocais e Timóteo e a banda Cumpadre Nestor.

No sábado, às 20h, a programação da Feira será incrementada pela apresentação do Grupo Corpo que marca a comemoração dos 15 anos do Teatro do Centro Cultural Usiminas. O espaço receberá o renomado grupo com duas coreografias “Suíte Branca” e “Dança Sinfônica”, dentro da Série Spettacolo de Dança, que tem o patrocínio da Usiminas e Massas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos para a apresentação do Grupo Corpo podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

A III Feira de Turismo do Vale do Aço é uma realização do Projeto Turismo no Vale e Sebrae Minas, com apoio do Instituto Cultural Usiminas, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Sindcomércio (Sindicato do Comércio do Vale do Aço), Prefeitura de Ipatinga, Conselho de Turismo de Ipatinga, Aciapi/ CDL, Circuito Mata Atlântica de Minas, Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, Instituto Cenibra, Sindhorb (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço) e Fundação Aperam Acesita. O patrocínio é de Hotel Dom Henrique, Inter TV dos Vales, Consul, Patty, Coelho de Diniz e Andrade Distribuidora.

SERVIÇO

Feira de Turismo do Vale do Aço

Data: 27 a 30 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Mais informações: 31.3822.3031