NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE EXAMES AGILIZARÁ ATENDIMENTOS

Uma importante reestruturação do serviço de agendamento de exames laboratoriais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ipatinga tornará mais ágeis e resolutivos os atendimentos para os usuários, no município. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de segunda-feira (04) os pedidos de exames laboratoriais passam a ser agendados já no momento da consulta médica. Ao receber o agendamento, o usuário também terá o direito de escolher entre os laboratórios credenciados aquele em que deseja realizar seu exame, dentro do prazo programado.

Para viabilizar o sistema, a Secretaria Municipal de Saúde conta com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Dados (Dataserv), que estruturou a nova forma de marcação de exames. A medida adotada pelo governo municipal, segundo esclarece a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Mariley Garcia, visa garantir um diagnóstico mais rápido e preciso, possibilitando um tratamento adequado ao usuário do serviço público de saúde.

“Anteriormente, a rede municipal de saúde adotava o sistema de ‘cotas’ por unidade, com marcação realizada até o quinto dia útil de cada mês. A partir de agora, o usuário poderá marcar seu exame laboratorial logo após a consulta médica”, explica.

Ainda de acordo com Secretaria Municipal de Saúde, os exames laboratoriais solicitados até o dia 31/08/2017 serão revistos dentro do projeto de reestruturação, a fim de garantir maior agilidade nos atendimentos de saúde.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Ededwin Windsor, reforça que a reestruturação do serviço é mais uma ação efetiva para melhorar a assistência ofertada aos usuários. “O compromisso do atual governo é trabalhar para ter uma atenção básica à altura de responder, perto da casa das pessoas, à maioria das necessidades de saúde, com agilidade e qualidade e de modo acolhedor e humanizado”, afirmou.

MAIS MÉDICOS NAS UNIDADES

Para reforçar ainda mais o atendimento aos usuários, as equipes de Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga receberam no último dia 25 dois novos médicos. Desde o início do ano, já são oito novos médicos acrescentados à rede. “Com as novas contratações, todas as 42 equipes de saúde em Ipatinga estão completas e atuantes nas comunidades”, ressalta Mariley Garcia.