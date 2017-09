NOVAS ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE EXAMES DE SANGUE

As sociedades brasileiras de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Análises Clínicas, Diabetes, Cardiologia/Departamento Aterosclerose, Endocrinologia e Metabologia divulgaram, recentemente, uma alteração na Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Agora, para exames de sangue com análise de colesterol total, LDL-C, HDL- C, não-HDL-C e triglicérides, não é mais necessário o jejum de 12 horas.

De acordo com a Normatização, as organizações optaram por flexibilizar a necessidade de jejum devido ao período em que o indivíduo fica alimentado, predominar na maior parte do dia. Ficando mais exposto aos triglicérides – um tipo de gordura presente no sangue, em comparação ao período sem a ingestão de alimentos. Apesar da exposição, não ha nenhuma interferência na análise do perfil lipídico.

Em casos específicos, a obrigatoriedade do jejum deverá ser avaliada pelo médico que acompanha o paciente.