NOITE DE MAROON 5, COLDPLAY E ROCK NACIONAL NO GARAJÃO

Um tributo à icônica banda brasileira Barão Vermelho e a execução de grandes hits de dois dos maiores nomes do pop rock mundial. É o que vai rolar na noite deste sábado (16), no espaço cultural Garajão, em Ipatinga, a partir das 21h, com apresentação dos grupos Mais Uma Dose e The Scouts. Enquanto o primeiro faz uma grande homenagem à banda fundada por Cazuza, o segundo trará ao palco da casa as principais canções das internacionais Maroon 5 e Coldplay.

“Além de duas bandas muito boas, especialmente neste sábado teremos ‘Rodada Tripla’ de cerveja. Na compra de uma long neck, você ganha outras duas… Uma ótima oportunidade pra reunir os amigos e se divertir. Mas a gente lembra que a promoção é válida enquanto durar o estoque”, informa Emerson “Bodão”, um dos organizadores do evento.

SCOUTS

Criada em janeiro de 2016 por músicos experientes da cena musical no Vale do Aço, a The Scouts surgiu com a finalidade de produzir e registrar suas composições autorais em um EP para inscrição em um conhecido programa de TV. Sem a necessidade de rótulos, seu som passeia com facilidade por estilos como rock alternativo, folk e e-pop.

As fortes influências levaram a banda a montar uma homenagem a Maroon 5 e Coldplay. Formada por Vitor Ribeiro (vocal e violão), Diego Sales (guitarra), Guilherme Lopes (baixo), Play (bateria) e Vinícius Ferreira (teclados e sintetizador), a The Scouts vai executar covers como Animals, Sugar, Paradise, Payphone, Harder to Breathe e Clocks, entre muitos outros.

MAIS UMA DOSE

Já a Mais Uma Dose formou-se, também na região, há nada menos que 10 anos. Hoje reúne os experientes Renan Scarpati no vocal e violão, Marcus Fioravante na guitarra, Rafael Biazin na bateria e Sávio Squasher no baixo, além de Caninha nos teclados. “A gente quer levar ao público os grandes sucessos do Barão Vermelho, mas também músicas menos conhecidas que têm lugar garantido no nosso repertório e agradam muito os fãs”, diz Marcus Fioravante.

SERVIÇO

Especificamente para este sábado (15), não haverá venda antecipada de ingressos para o evento com as bandas Mais Uma Dose e Maroon 5. A entrada poderá ser paga na portaria, a partir das 21h, com ingressos a R$ 15 até às 23h30.