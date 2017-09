MINEIRÃO SE PREPARA PARA O SHOW DE MCCARTNEY

Depois do Rock in Rio, o Brasil se prepara receber na segunda quinzena de outubro, outro megaespectáculo do rock mundial: a nova turnê One On One do ex-beatle Paul McCartney. O cantor irá se apresentar na sexta-feira (13), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; no domingo (15) no Allianz Parque, São Paulo; na terça-feira (17) no Mineirão, em Belo Horizonte; e encerrando a excursão, na sexta-feira (20), no Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador.

Falando sobre a sua nova vinda ao país e a sua turnê, Paul McCartney ressalta:

– Quando as pessoas me perguntam sobre como é tocar no Brasil, a única coisa que sempre me vem à mente é o público. Os brasileiros são apaixonados e nós amamos isso. Sabemos que os shows serão grandes festas e que todos participarão intensamente. Mal posso esperar por chegar no Brasil e arrebentar!

ONE ON ONE

A nova turnê de Paul McCartney foi lançada nos Estados Unidos em 2016, com 41 apresentações em 12 diferentes países para um público de mais de 1,2 milhão de pessoas e recebeu elogios tanto do público quanto da mídia. A maratona final de shows em 2016 terminou com Paul sendo o headliner do lendário festival Desert Trip nos Estados Unidos. Neste ano, Paul fez suas primeiras apresentações no Japão enquanto anunciava novas datas para América do Norte. Paul tocou em quatro grandes shows esgotados em Tóquio e recebeu muitos elogios.

A nova turnê One On One inclui uma deslumbrante produção redesenhada, assim como a apresentação das músicas populares mais amadas e nunca antes tocadas. A turnê abrange toda a carreira do Paul – do seu trabalho mais antigo com The Quarrymen até sua mais recente colaboração com Kanye West e Rihanna – além dos tesouros mundiais de The Beatles, Wings e também sua carreira solo – não vão faltar surpresas, ainda mais em um ano no qual o “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, um dos discos mais emblemáticos da história do rock, completa 50 anos.

Em sua primeira visita ao Brasil, em 1990, Paul estabeleceu um novo recorde mundial tocando para o maior público de shows. Mais de 184.000 pessoas assistiram à sua apresentação no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A última visita de Paul ao Brasil foi em 2014, com sua turnê esgotada Out There.

Serviço

Locais de venda – com taxa de conveniência

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv