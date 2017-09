IPATINGA SEDIA III FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO

A vocação turística do Vale do Aço se destaca em várias vertentes, ganhando espaço entre os destinos mineiros para quem busca lazer, negócios e aventura. Para qualificar os profissionais do setor e promover debates sobre formas de fortalecer e ampliar o potencial do turismo da região, será realizada a III Feira de Turismo do Vale do Aço. Entre os dias 27 e 30 deste mês, o Centro Cultural Usiminas receberá mais uma edição do evento, cuja programação conta com palestras, oficinas, exposição, feira de turismo e gastronomia. A visitação ao evento será gratuita.

Realizada pelo Projeto Turismo no Vale, o objetivo da III Feira de Turismo do Vale do Aço é valorizar, divulgar e comercializar os produtos e serviços associados ao turismo, além de apresentar uma intensa programação cultural de oficinas, palestras e workshops que possibilitarão a capacitação e qualificação do trade turístico. Nesta terceira edição, o evento ganha um formato mais dinâmico. No Jardim do Centro Cultural Usiminas e no Foyer, a Feira contará com mais expositores, um total de 17, divididos em estandes, e incrementada com uma praça de alimentação e atrações musicais.

A coordenadora do projeto Turismo no Vale, Ana Cleide dos Santos, ressalta a força que o evento ganha a cada edição realizada. “O evento já se tornou uma referência no calendário da nossa Região. A Feira de Turismo é uma oportunidade de promover ricos debates sobre o turismo e mostrar os potenciais da nossa região. O público e profissionais deste segmento encontrarão na Feira uma grande vitrine do nosso turismo”, declara.

Durante o evento, além da Feira com exposição e comercialização de produtos e serviços de várias cidades da região, o público também poderá conferir as exposições de fotografias de Elvira Nascimento, do trem da Vale e dos produtos especiais da Gran Gelato, montadas no Foyer do Centro Cultural Usiminas.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Dentro da proposta de formação, a Feira de Turismo oferece oficinas diversificadas durante a programação, cujas inscrições já estão abertas. As oficinas artísticas incluem os temas: “Design Artesanal – Como desenvolver identidade para meu produto”, “Moda Alternativa e Sustentável – Customização de Roupas” e “Talk show: Como a fotografia nos conecta”, ministradas no Centro Cultural Usiminas, mediante pagamento de taxa de R$ 15.

Durante a Feira de Turismo, uma carreta do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) estará no estacionamento do Shopping Vale do Aço para ministrar cursos rápidos gratuitos de gastronomia, com sete diferentes temas como alimentação lowcarb, petiscos, saladas, molhos para massas, entre outros. As inscrições para todas as oficinas são feitas presencialmente no Centro Cultural Usiminas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 22 de setembro.

PALESTRAS

A abertura da Feira de Turismo do Vale do Aço será realizada no dia 27 de setembro, a partir de 19h30, com três palestras gratuitas: “A experiência de Santa Rita do Sapucaí/MG força tecnológica e importante destino de eventos”, ministrada por Dani Lucia Xavier, diretora da Divisão de Programas de Incubação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; “Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/MG”, com Alexandre Minardi, diretor de produção do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes e dos projetos Fartura e “Malha – movimento e espaço por uma nova forma de expressão e produção”, com Chris Carvalho, cofundadora da Malha Coworking e Educação.

No dia 28 de setembro, a Feira de Turismo receberá o Seminário “Turismo e Oportunidades de Negócios para o Vale do Aço”, que terá como grande atração o chef de cozinha, empresário e apresentador de televisão, Olivier Anquier, que vai ministrar a palestra “Receita de Sucesso – passagens, histórias e aprendizados de um empreendedor”. O evento começa às 19h30, com apresentação cultural, seguida da palestra e debate. Os ingressos para o Seminário começam a ser vendidos em breve no valor de R$ 30, na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

ATRAÇÕES CULTURAIS

A Feira de Turismo terá uma programação cultural diversificada. No Jardim externo, a Tenda Cultural receberá quatro atrações gratuitas, de quarta a sábado: A Rua Declama, Orquestra de Viola Caipira, Encontro de Congados Ipaneminha, Serra dos Cocais e Timóteo e a banda Cumpadre Nestor. No sábado às 20h, a programação da Feira será incrementada pela apresentação do Grupo Corpo que marca a comemoração dos 15 anos do Teatro do Centro Cultural Usiminas. O espaço receberá o renomado grupo com duas coreografias “Suíte Branca” e “Dança Sinfônica”, dentro da Série Spettaculo de Dança, que tem o patrocínio da Usiminas e Massas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos para a apresentação do Grupo Corpo podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

A III feira de Turismo do Vale do Aço é uma realização do Projeto Turismo no Vale e Sebrae Minas, com apoio do Instituto Cultural Usiminas, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Sindcomércio (Sindicato do Comércio do Vale do Aço), Prefeitura de Ipatinga, Conselho de Turismo de Ipatinga, Aciapi/ CDL, Circuito Mata Atlântica de Minas, Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, Instituto Cenibra, Sindhorb (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço) e Fundação Aperam Acesita. O patrocínio é de Hotel Dom Henrique, Inter TV dos Vales, Consul, Patty, Coelho Diniz e Andrade Distribuidora.

SERVIÇO

Feira de Turismo do Vale do Aço

Data: 27 a 30 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Mais informações: 31.3822.3031