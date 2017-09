IPATINGA SEDIA DIA D DA INCLUSÃO SOCIAL

O município de Ipatinga sediará nesta sexta-feira (29) o Dia D da Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS no Mercado de Trabalho. Esta é a quarta edição da iniciativa, que tem como objetivo reunir trabalhadores com deficiência e os empregadores, no mesmo espaço, para motivar o cumprimento da lei de cotas. A ação acontece nas dependências da faculdade Pitágoras, no bairro Horto.

O mercado de trabalho é competitivo e muitas vezes excludente, e neste dia acontecerá a intermediação de mão de obra. Serão feitos um pré-cadastro das pessoas que precisam de emprego e o cadastro das empresas que vão disponibilizar as vagas.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese) em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Assistência Social de Ipatinga. Ele acontece em âmbito regional entre os municípios de Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano, através da Diretoria Regional da Sedese instalada em Timóteo.

LEI

A Lei nº 8.213, de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, obriga o preenchimento de 2% a 5% das vagas do quadro de funcionários com reabilitados ou com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários. Apesar de existir desde 1991, esta lei foi regulamentada nove anos depois, quando trouxe a questão da fiscalização sobre o cumprimento.

Os trabalhadores que têm direito à inclusão pela lei de cotas devem comparecer ao evento no Pitágoras levando a carteira de trabalho, registro de identidade, CPF, número do PIS e comprovante de endereço. A apresentação desses documentos é fundamental para efetuar o cadastro completo do trabalhador.