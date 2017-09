IPATINGA DISPUTA BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM NOVA SERRANA

A equipe Tokugawa, de Ipatinga, segue com 31 atletas em busca de bons resultados no XXVIII Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será disputado no município de Nova Serrana. Mais de 900 atletas são esperados para a competição que será disputada neste domingo (10), no Poliesportivo Ápio Cardoso.

O Campeonato Brasileiro Interclubes é organizado pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu (LBJJ) e neste ano, contará com o apoio da Prefeitura de Nova Serrana. Poderão participar equipes filiadas à LBJJ e portadoras do alvará 2017 e atletas filiados com carteirinha atualizada.

A equipe Tokugawa realizou diversas atividades durante os últimos meses no intuito de arrecadar recursos para levar o maior número de participantes para o brasileiro. Hoje muitos atletas do Projeto Social da equipe já estão integrados junto aos competidores.

Para o técnico da equipe, Pablo D’ávila, é uma competição importante da liga e que merecia um esforço para poder oportunizar a participação de um grande número de atletas. “Tem muitos jovens que terão a oportunidade de fazer sua primeira competição fora do município. É uma experiência que ajuda na formação e motivação do atleta para que possa dar prosseguimento na modalidade”, disse o técnico.