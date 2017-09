IOGURTE E LEITE SEM LACTOSE FAZEM PARTE DA MERENDA ESCOLAR EM FABRICIANO

Em Coronel Fabriciano, a merenda escolar oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, está mais gostosa e saudável. Alimentos como iogurte e leite sem lactose passaram a fazer parte da alimentação das crianças em idade escolar.

A medida foi implantada em todas as escolas municipais e creches conveniadas do município e possibilita que as crianças com intolerância comprovada à lactose, possam merendar nas mesmas condições dos demais alunos. Outro objetivo é enriquecer o valor nutricional da alimentação e variar o cardápio, alcançando e atendendo um número maior de estudantes.

A bebida láctea é distribuída, uma vez por semana, para cerca de oito mil, oitocentos e cinquenta alunos, sendo que 15% destes recebem o alimento sem lactose. Para que a criança receba o leite e o iogurte qualificados, os pais ou responsáveis devem levar à escola um laudo comprobatório da intolerância e, a partir disso, o município fornecerá o alimento.

A nutricionista e coordenadora do Programa de Alimentação Escolar, (PAE) Renata Leite, comemora a aceitação positiva dos alunos e a inclusão do alimento para os demais. “Nesta faixa etária a criança precisa desse tipo de alimentação, o cálcio, fósforo e as vitaminas, que são a certeza de que ela vai crescer forte e saudável. O cardápio alimentar é bem controlado e variado, o aluno recebe a alimentação adequada de acordo com o período que ele fica na escola”, conclui. Além destes alimentos, a Secretaria de Governança Educacional já começou a implantação de alimentos sem glúten.

A alimentação dos alunos da rede pública é variada e equilibrada. Ao chegar à escola, as crianças recebem a alimentação à base de carboidrato: pão ou biscoito, iogurte ou leite e fruta. No intervalo/recreio, é oferecido lanche, suco e fruta. Para os alunos que fazem parte do tempo integral, o almoço é servido com legumes, verduras, arroz, feijão, carne e fruta. Apenas menores de um ano não recebem o iogurte, pois não é adequado para sua faixa etária. Para eles são fornecidas quatro frutas.