III FEIRA DE TURISMO OFERECE ATRAÇÕES CULTURAIS

A programação da III Feira de Turismo do Vale do Aço, iniciada na última quarta-feira (27/9), segue até sábado (30/9) com muitas atrações no Centro Cultural Usiminas. O público poderá conferir produtos e serviços ligados a vários segmentos do turismo regional, nos 13 estandes montados no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas e curtir apresentações culturais.

Nesta sexta-feira, a Orquestra de Viola Caipira do Vale do Aço é a atração gratuita no Jardim, às 19h. Dirigida pelo Maestro Mariano, a Orquestra de Viola Caipira do Vale do Aço vai mostrar ao público um show eclético com toadas, cururus, guarânia, cateretês e outros ritmos de viola, que valorizam a música caipira, mostram a beleza e a versatilidade do instrumento.

O Jardim Externo recebe duas atrações gratuitas no sábado: Encontro de Congados da Serra dos Cocais e Timóteo, às 10h, e a banda Cumpadre Nestor, às 17h. O encontro de Congados promete encantar o público com muita música e cores dos Congadeiros e Marujeiros das cidades de Fabriciano (Marujada do Cocais) e Timóteo (Moçambique de Timóteo), e a tradicional Dança da Fita.

À tarde, a Banda Cumpadre Nestor formada por Fabinho (vocal), (violão e guitarra), Julio (guitarra), Bill (bateria), Rodrigo (contra baixo) e Dj Fabiano Ravani, vai mostrar sua música que mescla o pop rock e reggae com canções próprias e releituras de grandes artistas nacionais. Para encerrar a programação cultural da Feira de Turismo, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe o Grupo Corpo, como parte da programação comemorativas dos 15 anos de fundação do espaço.

A companhia reconhecida mundialmente apresentará os espetáculos “Suíte Branca” e “Dança Sinfônica”. No primeiro espetáculo, vestidos de branco, movimentando-se sobre o linóleo também branco, os bailarinos percorrem um emaranhado de temas inspirados na trilha de Samuel Rosa. Em “Dança Sinfônica”, o Grupo Corpo faz uma retrospectiva em comemoração aos 40 anos de trajetória, completados em 2015. A atração integra a Série Spettacolo de Dança, que tem o patrocínio da Usiminas e Massas Vilma por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

EXPOSIÇÃO

Até sábado, o público que visitar a Feira de Turismo poderá conferir a exposição da fotógrafa Elvira Nascimento, no Foyer do Centro Cultural Usiminas. A mostra retrata as cidades que compõem o Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas, com belas paisagens das cidades de Açucena, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Dionísio, Ipatinga, Marliéria, Santana do Paraiso, São Domingos do Prata e Timóteo.

OFICINAS

Ainda há vagas para as Oficinas Criativas, ministradas nesta sexta e sábado. O público pode se inscrever para oficina de “Moda Alternativa e Sustentável – Customização de Roupas”, com a estilista Vanuza Bárbara, nesta sexta, de 13h às 17h. Os participantes terão oportunidade de refletir sobre a relação entre moda e identidade cultural e customizar roupas de forma sustentável, considerando suas memórias afetivas e o patrimônio do Vale do Aço. O público deverá levar uma peça de roupa para ser customizada.

No sábado, tem o “Talk Show: Moda Alternativa e Sustentável – Customização de Roupas”, de 14h às 16h30, comandado pelos fotógrafos Elvira Nascimento, Nilmar Lage e Rodrigo Zeferino. As inscrições para todas as oficinas são feitas presencialmente no Centro Cultural Usiminas.

A III feira de Turismo do Vale do Aço é uma realização do Projeto Turismo no Vale e Sebrae Minas, com apoio do Instituto Cultural Usiminas, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Sindcomércio (Sindicato do Comércio do Vale do Aço), Prefeitura de Ipatinga, Conselho de Turismo de Ipatinga, Aciapi/CDL, Circuito Mata Atlântica de Minas, Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, Instituto Cenibra, Sindhorb (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço) e Fundação Aperam Acesita. O patrocínio é de Hotel Dom Henrique, Restaurante Baía Cabrália, Inter TV dos Vales, Consul, Patty, Coelho de Diniz e Andrade Distribuidora, Equipe 1.

SERVIÇO

Feira de Turismo do Vale do Aço

Data: 27 a 30 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Mais informações: 31.3822.3031