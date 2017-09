III FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO COMEÇA NESTA QUARTA

Um encontro para mostrar os potenciais turísticos do Vale do Aço e região, fomentar negócios, oferecer atrações culturais e as delícias gastronômicas regionais. Esse será o tom da III Feira de Turismo do Vale do Aço, realizada no Centro Cultural Usiminas, de 27 a 30 de setembro, com visitação gratuita. A vasta programação começa nesta quarta-feira, às 18h, com início da visita à Feira, seguida de abertura com três palestras gratuitas, a partir das 19h30. Nos demais dias a Feira de Turismo fica aberta das 10h às 22h.

Na abertura da III Feira de Turismo, o público poderá conferir as seguintes palestras: “A experiência de Santa Rita do Sapucaí/MG – força tecnológica e importante destino de eventos”, ministrada por Dani Lucia Xavier, diretora da Divisão de Programas de Incubação da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí; “Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes/MG”, com Alexandre Minardi, diretor de produção do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes e dos projetos Fartura e “Malha – movimento e espaço por uma nova forma de expressão e produção”, com Chris Carvalho, cofundadora da Malha Coworking e Educação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.institutoculturalusiminas.com.

No dia 28 de setembro, a grande atração da Feira de Turismo será o chef de cozinha, empresário e apresentador de televisão, Olivier Anquier, que vai ministrar a palestra “Receita de Sucesso – passagens, histórias e aprendizados de um empreendedor”, às 19h30, pelo Seminário “Turismo e Oportunidades de Negócios para o Vale do Aço”. Os ingressos para o Seminário são vendidos no valor de R$ 30, na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, até uma hora antes do evento.

Antes, às 17h, o público poderá conferir no Jardim Externo, a palestra gratuita “Experiências de consumo e os roteiros turísticos”, ministrada por Tiago da Costa Carvalho, gerente de Produtos do Senac em Minas, doutorando em Administração, Mestre em Administração, com experiência como consultor da Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial (ONU – UNIDO) na criação e implantação do Programa de Formação de Empreendedores em Moçambique (África).

Para o analista do Sebrae Minas, Alessandro Lima Challub, a Feira de Turismo é uma grande vitrine para mostrar o que vem sendo feito no segmento na região e provocar novas discussões em busca de novas vocações turísticas. “A cada ano, o evento cresce mais com novos parceiros e atrações de peso que apontam boas discussões para enriquecer o nosso turismo. Convidamos o público do Vale do Aço e região e participar deste importante evento regional”, frisa Alessandro Challub.

EXPOSITORES

No Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, os visitantes da Feira poderão conferir estandes com os expositores: Casa de Cultura de Antônio Dias (ALPHA); Arte Minas Fabri; Associação de Artesão de Timóteo (Assoart); Associação do Córrego do Valão; Bem Bordado; Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas; Vale do Aço Convention & Visitors Bureau; Escritores do Vale; Café Gourmet Brasil; Ipatinga Rural – Roteiro Turístico; Cachaça Oriente de Minas; Oficina Crepes, Saladas e Porções; Santo Alho e Terra de Gigantes – esporte de aventura.

No Foyer do Centro Cultural o público vai encontrar uma exposição com fotografias de Elvira Nascimento, sobre o Circuito Mata Atlântica, além de estandes do trem da Vale e dos produtos especiais da Gran Gelato.

OFICINAS

Para quem busca novos conhecimentos e talentos, a Feira de Turismo vai oferecer Oficinas Criativas, dias 28 e 29/9, no Centro Cultural Usiminas. O público pode se inscrever para oficinas de “Design Artesanal – Como desenvolver identidade para meu produto”, com Marcel Maia e “Moda Alternativa e Sustentável – Customização de Roupas”, ministrada pela estilista Vanuza Bárbara. As inscrições são feitas presencialmente no Centro Cultural Usiminas, das 9h às 17h.

ATRAÇÕES CULTURAIS

A Feira de Turismo terá uma programação cultural diversificada. No Jardim Externo, a Tenda Cultural receberá quatro atrações gratuitas, de quarta a sábado: A Rua Declama, Orquestra de Viola Caipira, Encontro de Congados da Serra dos Cocais e Timóteo e a banda Cumpadre Nestor.

No sábado às 20h, a programação da Feira terá a apresentação do Grupo Corpo que marca a comemoração dos 15 anos do Teatro do Centro Cultural Usiminas. O espaço receberá o renomado grupo com duas coreografias “Suíte Branca” e “Dança Sinfônica”, dentro da Série Spettacolo de Dança, que tem o patrocínio da Usiminas e Massas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os ingressos para a apresentação do Grupo Corpo podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

A III feira de Turismo do Vale do Aço é uma realização do Projeto Turismo no Vale e Sebrae Minas, com apoio do Instituto Cultural Usiminas, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Sindcomércio (Sindicato do Comércio do Vale do Aço), Prefeitura de Ipatinga, Conselho de Turismo de Ipatinga, Aciapi/CDL, Circuito Mata Atlântica de Minas, Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, Instituto Cenibra, Sindhorb (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Vale do Aço) e Fundação Aperam Acesita. O patrocínio é de Hotel Dom Henrique, Restaurante Baía Cabrália, Inter TV dos Vales, Consul, Patty, Coelho de Diniz e Andrade Distribuidora, Equipe 1.

SERVIÇO

Feira de Turismo do Vale do Aço

Data: 27 a 30 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Mais informações: 31.3822.3031

A programação completa pode ser acessada no site www.institutoculturalusiminas.com.