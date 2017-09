HMC APOIA XII SIMPÓSIO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DO LESTE DE MINAS

Com objetivo de fortalecer a especialidade da Gastroenterologia na região Leste de Minas, o Hospital Márcio Cunha (HMC), em parceria com a Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais (SGNMG) e Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED-MG), participa, nos dias 29 e 30 de setembro, do XII Simpósio Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Leste de Minas Gerais.

O evento, realizado no auditório do Hotel Panorama Tower, em Ipatinga, vai reunir médicos especialistas em Gastroenterologia e Endoscopia, além de médicos de outras áreas, no intuito de promover a educação continuada e atualização.

Segundo a presidente da regional Leste da SGNMG e coordenadora do serviço de Gastroenterologia do HMC, Cláudia Salles, estarão presentes palestrantes renomados de Belo Horizonte e de todo o Leste de Minas.

Durante o encontro, serão abordados vários temas como doença do refluxo, doenças do fígado, doenças inflamatórias intestinais, entre outras. Além de assuntos pertinentes à Endoscopia como Urgências em Endoscopia, uso do balão intragástrico e abordagem do câncer de esôfago e estômago. “Nesta oportunidade, compartilhamos a experiência e o Know How do Hospital Márcio Cunha junto aos profissionais da área. Assim, nossas ações ganham um fórum de discursão maior, com visibilidade e reconhecimento entre os especialistas. Com esta atitude, o HMC não apenas aplica seu alto padrão de atendimento para a população do Vale do Aço, mas propõe também renovações à outras instituições da área da saúde”, pontua o superintendente Geral de Hospitais, Mauro Oscar de Souza Lima.

SERVIÇO

XII Simpósio Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Leste de Minas Gerais

Dias 29 e 30 de setembro

Local: Hotel Panorama Tower, em Ipatinga