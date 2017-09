GRUPO CORPO SE APRESENTA EM IPATINGA

No mês de outubro, o Teatro do Centro Cultural Usiminas completa 15 anos de atividades. O espaço, que é uma referência em Minas Gerais por sua qualidade, vai celebrar esta data tão especial com o renomado Grupo Corpo. A companhia mineira, reconhecida mundialmente, apresentará os espetáculos “Suíte Branca” e “Dança Sinfônica”, nos dias 30 setembro e 1º de outubro, sempre às 20h. Em cada sessão, o público vai conferir os dois espetáculos.

Em “Suíte Branca”, vestidos de branco os bailarinos se movimentam sobre o linóleo também branco tendo ao fundo um painel que pouco a pouco revela saliências de uma estrutura que sugere uma gigantesca geleira. Neste cenário, os bailarinos percorrem o instigante emaranhado de temas composto por Samuel Rosa para a trilha.

Idealizado como as antigas tabulas rasas romanas ou uma página em branco, sobre a qual uma nova história começa a ser inscrita, o cenário recebe os bailarinos que, entre ondulações de braço e quadril, movimentos pendulares, suspensões e intercorrências de chão, propõem um diálogo com a lei da gravidade.

No espetáculo “Dança Sinfônica”, o Grupo Corpo faz uma retrospectiva em comemoração aos 40 anos de trajetória, completados em 2015. No cenário, fotografias do cotidiano de artistas, técnicos e camareiros do Grupo Corpo. A memória revisitada está na música. A trilha de Marco Antônio Guimarães também segue o caminho memorialista e apresenta um conjunto de temas interpretados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, entremeados pelo som singular do Uakti.

O resultado no palco carrega um lirismo transbordante, tecido em referências a personagens e passagens que, dentro ou fora da cena, marcaram a trajetória do Corpo e atinge seu clímax no extenso e primoroso pas-de-deux em espiral. O Grupo Corpo é patrocinado pelo Governo de Minas Gerais e pela Petrobras. Esta atração em Ipatinga é viabilizada pelo projeto “Plano Anual Instituto Usicultura 2017” (Pronac 164275), que integra a Série

Spettaculo de Dança e tem o patrocínio da Usiminas e Massas Vilma por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

ESPAÇO REFERÊNCIA

O Teatro do Centro Cultural Usiminas foi inaugurado em 31 de outubro de 2002 com apresentações da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, do ator Stênio Garcia, da cantora Sílvia Klein e da Cia. de Dança de Minas Gerais. O espaço, com 724 lugares, foi construído com um moderno projeto e recebe constantes investimentos para ampliar sua capacidade técnica e receber com excelência produções locais, estaduais, nacionais e internacionais.

O Teatro possui uma programação permanente diversificada. Paulo Autran, Elza Soares, Madeleine Peyroux, Grupo Galpão, Zeca Baleiro, Erasmo Carlos e Cleide Yaconis são alguns nomes que deixaram suas marcas no espaço que celebra 15 anos de fundação.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, destaca a importância do Teatro do Centro Cultural Usiminas para a formação de público, movimentação de uma cadeia econômica local e de produção cultural. “Nesses 15 anos, o espaço construiu uma história que marca a trajetória da cultura no Vale do Aço. É com muita alegria que comemoramos essa data tão importante para o Teatro com a presença deste renomado grupo de dança”, salienta a diretora.

SERVIÇO

30/9 a 1/10

Suíte Branca e Dança Sinfônica

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Classificação: livre

Duração: 1h34 (20 minutos de intervalo entre as atrações)

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: 31.3822.3031