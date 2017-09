GOVERNO FEDERAL LIBERA CONSTRUÇÃO DA UPA EM FABRICIANO

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou na última quarta-feira (20), em Brasília, a portaria que autoriza a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h em Coronel Fabriciano. A assinatura ocorreu durante audiência com o prefeito da cidade Marcos Vinicius, o deputado federal Domingos Sávio (PSDB) e o vereador Sargento Francisquini (PSDB). A obra custará em torno de R$ 3,1 milhões e será bancada integralmente pelo Governo Federal. O Ministério da Saúde investirá outros R$ 800 mil na compra de equipamentos. A prefeitura vai ceder um terreno situado no bairro Silvio Pereira dois para a construção.

A UPA de Coronel Fabriciano será a do tipo 2 que tem o mínimo de 11 leitos de observação e capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia. Esse modelo é destinado a municípios com população na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.

A unidade fará intermediação entre a atenção básica e a especializada. Atualmente, a população dispõe de médicos em todas as unidades básicas e de especialistas no Corujão da Saúde, montado no Santa Cruz e no Centro. O Hospital Dr. José Maria Morais garante internação e atendimentos em várias áreas, como a pediatria que há seis anos não era oferecida na rede pública. A expectativa da prefeitura é iniciar as obras de construção da UPA em 2018.