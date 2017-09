GASTRONOMIA COM ROCK EM FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, realiza, no próximo sábado (16), o Gastronomia com Rock na Praça da Estação. O evento acontecerá a partir das 15h, e conta com Cervejas Artesanais, Food Trucks, Cozinha Comunitária, Feira Arte Viva e shows com três bandas: Cumpadre Nestor, Burocratas e Tons do Brasil Canta Zé Ramalho.

A Banda Burocratas, por exemplo, foi formada em 2016 e toca rock nacional e internacional, como Capital Inicial, Barão Vermelho, U2 e Creedence. Teo, baixista, fala sobre a expectativa de tocar no evento. “Vamos fazer um show com bastante energia, com músicas agitadas e bem conhecidas. Há muito tempo esperávamos uma oportunidade de tocar em um evento aberto ao público”, disse.

Além de toda essa programação, estará montada na Praça da Estação, do dia 15, sexta, ao domingo, dia 17, a Carreta de Gastronomia do Senac. A Carreta-escola oferece 6 cursos gratuitos de gastronomia e atendimento com 20 vagas disponíveis cada. O orientador das oficinas de gastronomia é o Chef Michael Furtini Abras, do Senac de Belo Horizonte, que vai ensinar aos alunos a fazer pratos como pernil braseado, costelinha ao molho de rapadura e tulipinha de jiló.

A orientadora Maria das Graças Silvestre Ribeiro ensinará técnicas de excelência no atendimento em bares e restaurantes e como explorar o potencial dos garçons para vender mais nos estabelecimentos, com o curso ‘O garçon vendedor’. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, localizada à Rua José Anastácio, 78, Centro, dos dias 11 a 14, de 10h as 18h.

Segundo a Gerente de Turismo de Fabriciano, Betinna Tassis, o evento também visa fomentar o empreendedorismo e a agricultura local. “Esse evento é uma oportunidade de termos um momento de curtir músicas de boa qualidade, fomentar o empreendedorismo e degustar a gastronomia local de forma gourmet. A carreta vai possibilitar o aprendizado sobre atendimento de bares e elaboração de pratos que tem por base ingredientes da agricultura familiar, valorizando a cultura local”, conclui.

O Gastronomia com Rock é uma parceria da Prefeitura com o Senac, SindComércio, Associação dos Food Trucks, Feira Arte Viva, Cozinha Comunitária, Vale do Aço Destino Turístico e os patrocinadores LeveFit Congelados, Coelho Supermercados e Mídia Hamburgueria.

SERVIÇO

Programação da Carreta de Gastronomia do Senac

Sexta-feira (15)

10h30 às 12h30 – Excelência no atendimento em bares e restaurantes

13h30 às 15h30 – O garçom vendedor

Sábado (16)

9h30 às 12h30 – Pernil Braseado

13h30 às 16h30 – Finger food: Tulipinha de jiló

Música ao vivo – a partir das 15h

Domingo (17)

9h30 às 12h30 – Costelinha ao molho de rapadura

13h30 às 16h30 – Lombinho com Legumes