GARAJÃO TEM ROCK CLÁSSICO E TRIBUTO A AEROSMITH

Quem não pôde viajar e curtir de perto o show da cultuada Aerosmith nesta quinta-feira (21), durante o Rock in Rio, poderá relembrar os sucessos da banda neste sábado, no Garajão, em Ipatinga. O espaço cultural presta uma homenagem aos norte-americanos com o grupo Dr. Smith, de Belo Horizonte, que impressiona pela fidelidade na execução dos hits que fizeram e ainda fazem sucesso na voz do frontman Steven Tyler. A noite na casa também tem a experiente banda Camaro, com clássicos do rock nacional e internacional.

A Dr. Smith é formada por músicos experientes de BH, que já tocam há anos em outras conceituadas bandas-tributo e são apaixonados pelo Aerosmith. Neste sábado, a banda traz ao Garajão os maiores hits do grupo, desde os sucessos exibidos pelas rádios e TVs na década de 90 às músicas menos conhecidas, mas não menos importantes para os amantes da banda original.

CAMARO

Por sua vez, fundada em 2011, a Camaro resgata as raízes do rock n’ roll mundial. Com um repertório clássico, que conta com grandes nomes como AC/DC, Led Zeppelin, The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, Raul Seixas, Ira! e Titãs, a banda é formada por músicos veteranos que já estão há muito tempo na estrada: Emerson Leite (Tutu) no baixo, Raul Assunção na guitarra e Leandro Cortezão Freire na bateria. Os três cantam e mandam versões empolgantes e surpreendentes de músicas que há décadas são tocadas em festivais de rock.

Serviço

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco, no Centro Comercial do Cariru. Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano, podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing, no Centro.