FUNDAÇÃO APERAM ENTREGA VALOR ARRECADADO NO 1º ENCONTRO SOLIDÁRIO

A Fundação Aperam Acesita e a Produtora Trem Mineiro entregaram à Instituição Turma da Alegria o valor arrecadado no 1º Encontro Solidário de Beer & Food Truck, para ser aplicado no Projeto Rodas da Vida. O evento foi realizado no mês passado, recebeu um público de mais de 2 mil pessoas, promovendo momentos de lazer e entretenimento para toda família. Iniciado em fevereiro deste ano, o projeto empresta cadeiras de rodas para pessoas que precisam usar o equipamento temporariamente. A entidade também doa cadeiras para quem depende permanentemente do veículo para se deslocar.

O Rodas da Vida é mantido por meio de doações, a instituição reforma as cadeiras recebidas para serem doadas/emprestadas.

Maurício Assis Silva, voluntário e tesoureiro da instituição, destaca que a iniciativa é um caminho para a promoção da cidadania. “A cadeira de rodas é sinônimo de mobilidade, inclusão social, independência, autonomia e liberdade, principalmente para as pessoas que ficam reclusas e limitadas ao ambiente doméstico”.

Ele adianta que a verba recebida da Fundação será empregada na aquisição de materiais para reformas de cadeiras e melhorias na estrutura da oficina. “Esse é um valor muito bem-vindo ao projeto, que vem se mantendo por meio de doações e, em parte, com recursos próprios. Agora, vamos investir em nossa estrutura física otimizando o nosso tempo de trabalho e nossas atividades” finaliza Maurício.