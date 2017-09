FSFX PARTICIPA DE MAIS UMA EDIÇÂO DO PROJETO CIDADANIA

A Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas na Saúde e Educação, estará presente em mais uma edição do Projeto Cidadania, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. No próximo domingo (24), a iniciativa reúne empresas, entidades e voluntários dispostos a viabilizar serviços gratuitamente à população.

Colaboradores de diversas unidades como o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), o Hospital Márcio Cunha (HMC), o Centro de Odontologia Integrada (COI), da operadora e saúde suplementar Usisaúde e da Soluções em Saúde Ocupacional – Vita estarão lá, das 10 às 18h, aplicando seu conhecimento praticado, diariamente em favor do público. O diretor executivo da FSFX, Luiz Márcio Araújo Ramos, afirma que ações como essa servem para reforçar o compromisso social da entidade. “Em todas as oportunidades, gostamos de mostrar que estamos aptos e dispostos a oferecer os cuidados que a população precisa e merece”.

AÇÕES

No Espaço Saúde, o visitante poderá ter sua pressão aferida, calcular seu índice de massa corporal (IMC) e realizar exames de glicemia, bem como prestar orientações sobre cuidados com a saúde. No Espaço Saúde Bucal, o centro de Odontologia Integrada (COI) traz orientações sobre prevenção do câncer bucal, entre outras. Profissionais que atuam na unidade da Vita prestam orientações sobre serviços especializados em segurança, saúde e higiene ocupacional.

O CSFX apresenta atividades do projeto Educação em Segurança e Saúde para a ocasião, além de orientações nutricionais do projeto Equilibrar Infantil, através da iniciativa “Atitude Rima com Saúde”, da Promoção da Saúde. A Usisaúde também estará presente, com orientações sobre os planos de saúde e saúde bucal.

SOLIDARIEDADE

Em parceria com o grupo Se Toque, de apoio ao paciente oncológico, a FSFX realiza o projeto Fios de Amor, uma iniciativa que existe desde 2016 e é uma das formas que a entidade encontrou para transformar solidariedade em alegria para mulheres que travam a batalha contra o câncer. Durante o evento, um cabelereiro estará à disposição no estande para realizar os cortes e doações de cabelo.

Homens e mulheres podem doar, no mínimo, 20 centímetros de cabelo. O visitante que tiver interesse em participar e ajudar pode procurar o espaço no Projeto Cidadania. Caso já tenha cortado o cabelo, basta dirigir-se ao estande e realizar a doação. Além de ceder o material, as pessoas também podem adquirir bolsas e canecas, cuja verba será repassada ao projeto.