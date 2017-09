FSFX INVESTE EM TECNOLOGIA DE PONTA NA HEMODINÂMICA DO HMC

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) implantou recentemente, no Hospital Márcio Cunha (HMC), o Artis One, moderno equipamento de hemodinâmica de fabricação alemã. O aparelho, avaliado em mais R$ 1,5 milhão, irá proporcionar aos pacientes um atendimento com maior resolutividade, segundo a lógica dos níveis de complexidade (média ou alta), otimizando assim a eficiência do hospital e sua equipe.

O equipamento proporciona um ganho em qualidade de imagem e versatilidade para a realização dos procedimentos médicos minimante invasivos, como o Cateterismo Cardíaco e Angioplastia. Para Mauro Oscar Soares de Souza Lima, superintendente Geral de Hospitais da FSFX, ter a tecnologia trabalhando junto aos profissionais é fundamental para o sucesso na missão de salvar vidas. “O novo aparelho certamente qualificará ainda mais o atendimento que prestamos ao Vale do Aço e região. Trazendo benefícios para a população e ganho para a instituição”, afirma.

O novo aparelho permite maior conforto ao paciente, já que utiliza a dose mínima de radiação necessária sem comprometer a qualidade. Um dos ganhos foi para neurologia: o equipamento possui software para realização da angiografia cerebral (técnica utilizada para a detecção de anomalias dos vasos sanguíneos cerebrais) em 3D. A visualização dos vasos cerebrais em terceira dimensão facilita o diagnóstico e o planejamento do tratamento endovascular do aneurisma cerebral.

De acordo com Pedro Paulo Neves de Castro, cardiologista do HMC, a nova prótese (stent) está sendo fabricada com uma menor espessura metálica e, com isso, fica mais difícil de ser visualizada com os aparelhos convencionais. “Este novo equipamento, possibilita a equipe médica um aprimoramento computadorizado das imagens, chamado pelo fabricante de “Clear Stent” – ferramenta de visualização de stent que melhora a visibilidade mesmo em condições difíceis, esta nova técnica melhora os resultados clínicos, reduzindo as chances de complicações para o paciente”, explica.

O investimento da FSFX reafirma a qualidade dos serviços prestados pelo HMC, tendo a tecnologia a serviço da assistência fornecendo um atendimento completo e humanizado ao paciente.

SERVIÇO DE HEMODINÂMICA DO HMC

O Serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Márcio Cunha foi inaugurado em 2004. Atualmente, o setor é referência no tratamento das doenças cardiovasculares no estado, com mais de 15.000 procedimentos realizados e funciona 24 horas por dia durante os sete dias da semana, de forma ininterrupta.

Um dos procedimentos com maior satisfação, pelos resultados, é a realização da recanalização da Artéria Coronária no momento do Infarto – restauração do fluxo sanguíneo do vaso com a realização da Angioplastia. Este é o melhor tratamento para o infarto e reduz mortes e sequelas graves.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

· Cateterismo cardíaco com cinecoronariografia;

· Angioplastia com implante de stent;

· Angioplastia Primária no Infarto Agudo do Miocárdio (24h);

· Fechamento da CIA/FOP patente;

· Valvoplastias Aórtica e Mitral;

· Estudo eletrofisiológico com tratamento por ablação de arritmias cardíacas;

· Angiografias de Carótidas, vertebrais e cerebral;

· Embolização de Aneurisma Cerebral;

· Aortografia;

· Arteriografias seletivas;

· Angioplastia vascular com ou sem Stent;

· Implante de filtro de Veia Cava;

· Implante de Endopróteses de Aorta;

· Retirada de corpo estranho do sistema cardiovascular;

· Tratamento do Mioma Uterino por embolização.