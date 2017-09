FSFX É PRESENÇA CONFIRMADA NA EXPO INOX 2017

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) irá participar da 1ª edição da Expo Inox 2017. O evento, que acontece em Timóteo, tem como ponto central a divulgação e valorização do aço inox, uma das assinaturas da região. Nos dias 21 a 24 de setembro, quinta-feira a domingo, colaboradores das unidades de negócio da FSFX estarão presentes na feira, no Clube Alfa, apresentando, principalmente, os serviços prestados pelas marcas Usisaúde, Assistência Médica e Odontológica, Vita, Soluções em Saúde Ocupacional (antiga unidade de Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente) e Colégio São Francisco Xavier (CSFX).

O evento é uma oportunidade de jogar luz sobre a nova marca Vita. Focada em soluções em Saúde Ocupacional, a unidade presta serviços de ergonomia, exames psicológicos para atividades críticas, atendimento pré-hospitalar, exames ocupacionais complementares, gestão de vacinação, consultas médicas (admissional, demissional, mudança de função, etc), assessoria em Segurança do Trabalho, elaboração de documentação legal e soluções em higiene ocupacional. Com profissionais adequadamente qualificados, a unidade conta ainda com um centro de treinamento especializado.

Até meados deste ano, a Vita era conhecida como a unidade de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. De acordo com a superintendente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Amália Regina Leão, o evento vai lançar a nova marca no mercado do Vale do Aço. “É uma grade oportunidade de apresentar ao mercado a nova identidade visual e aumentar a nossa participação por meio dos contatos iniciados no evento”, explica.

Outro destaque do estande da Fundação para a primeira edição da feira é a Usisaúde. Trata-se de uma das maiores operadoras de saúde suplementar do país – a maior na categoria filantropia – cuja carteira atende mais de 145 mil vidas. Durante a ExpoInox, o visitante poderá conhecer mais sobre a excelência da ampla rede credenciada de atendimento médico-hospitalar e odontológico, com programas de promoção da saúde, focados em melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.

ESPAÇO SAÚDE E PRÊMIOS

Além de conhecer os serviços prestados pela FSFX, o visitante também poderá ver alguns deles em prática. O Espaço Saúde, parceria com o CSFX Técnico, é um local onde será aferida a pressão e realizados exames de glicemia. E também receber orientações sobre cuidados com a saúde. A Fundação também sorteia para os visitantes um check-up homem e um check-up mulher por dia de evento, ideal para pessoas que querem ganhar tempo e passar por uma avaliação cuidadosa. Basta procurar o estande da instituição e consultar as condições para participar.