FIEMG NA EXPO INOX

A Federação das Indústrias do Estado de Minas – Fiemg Regional Vale do Aço estará entre os 70 expositores da Expo Inox, exposição que visa consolidar Timóteo como a capital do Inox, no período de 21 a 23 de setembro, das 18h às 23h, no clube Alfa, em Timóteo.

“É grande a nossa expectativa para uma feira voltada para um produto como o inox que tem ampla aplicação. Acredito que a exposição será um condutor para o adensamento da cadeia produtiva, atração de empresas, agregação de valor ao produto e geração de mais emprego e renda”, opina Luciano Araújo, presidente da Fiemg.

No estande da entidade, os visitantes conhecerão os produtos e serviços oferecidos pelo Sistema Fiemg, bem como o Movimento Nova 381, a Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço e a atuação da entidade na promoção e fortalecimento do associativismo.

“A Fiemg apoia e vê nessa feira uma oportunidade de geração de negócios e desenvolvimento da nossa indústria do inox e consequentemente, da região”, reforça Araújo.