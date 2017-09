FIEMG INICIA INDÚSTRIA INCLUSIVA

A partir desta terça-feira (26), 60 jovens, entre 18 e 30 anos, de quatro municípios do estado – Setubinha, Aricanduva, Virgem da Lapa e São Gonçalo do Rio Preto, passam a ter novas oportunidades de inserção social e no mercado com o Programa Sesi Senai de Formação para o Trabalho.

A iniciativa do Sistema Fiemg pretende proporcionar formação de qualidade e capacitação para pessoas impactadas pelas baixas condições socioeconômicas para que elas tenham mais acesso a emprego e renda. Inicialmente, serão realizadas três modalidades de cursos de qualificação – costureiro de calçado, em Nova Serrana (centro-oeste); marceneiro de móveis sob medida, em Ubá (Zona da Mata) e soldador em processo de eletrodo revestido, em Ipatinga (Vale do Aço). Os cursos foram escolhidos com base na demanda de mão-de-obra em cada um dos setores industriais participantes do programa.

Os alunos foram selecionados por prova de conhecimentos de português e matemática, estudo socioeconômico, escolaridade e situação empregatícia. Além disso, cada estudante receberá auxílio para alimentação, locomoção e estadia durante o período do programa.

Os três cursos têm carga horária variável entre 165 e 240 horas e têm encerramento previsto para o início de dezembro.