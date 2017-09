FIEMG DEBATE REFORMA TRABALHISTA

As mudanças e os impactos da Reforma Trabalhista serão tema de palestra na Fiemg Regional Vale do Aço no próximo dia 20, das 13h às 16h, no auditório da entidade, em Ipatinga.

Sancionada no último dia 13 de julho, pelo presidente Michel Temer, a reforma trabalhista foi definida oficialmente através da lei 13.467/2017.

Para abordar o assunto, a advogada da gerência de relações trabalhistas da Fiemg, Fernanda Ribas Amorim, esclarecerá aos empresários, os principais impactos da Reforma Trabalhista, que entrará em vigor no dia 11 de novembro.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições através do link https://www.sympla.com.br/palestra-modernizacao-da-legislacao–trabalhista-e-seus-principais-impactos__183070

Informações pelo telefone 3822-1414