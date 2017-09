FIEMG APRESENTA LINHAS DE FINANCIAMENTO PARA INOVAÇÃO

As soluções financeiras de apoio à Inovação e os recursos não-reembolsáveis viabilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa a Inovação Industrial – Embrapii, foram apresentados aos empresários do Vale do Aço nessa terça-feira, 19/09, durante o Seminário “Recursos não-reembolsáveis para a Inovação na Indústria”, promovido pela Fiemg.

A Embrapii atua em cooperação com instituições de pesquisa científica e tecnológica do país, financiando projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) através de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic) e do Ministério da Educação (MEC).

“A Fiemg detém a capilaridade e conhece profundamente a realidade regional. A parceria Embrapii / Fiemg visa incentivar à inovação nas indústrias transformando tecnologia em negócio”, destaca Ana Arroio, coordenadora de planejamento da Embrapii.

Atualmente, a Embrapii conta com 34 unidades credenciadas. Segundo a coordenadora, a meta é chegar ao final do ano com 42. O investimento aplicado no projeto de inovação é assegurado pela entidade, pela unidade credenciada e pela empresa, em partes iguais. A organização dispõe de R$ 1,6 bilhão (recursos não-reembolsáveis) para serem aplicados, em seis anos, no desenvolvimento de projetos de inovação das empresas.

“A mudança tecnológica é acelerada, as empresas que não investirem em inovação, mudar seus processos e produtos, não sobreviverão ao mercado”, alerta.

Poliane Gomes, analista de negócios da Fiemg destaca a importância de discutir o tema regionalmente. “O Vale do Aço tem um potencial industrial muito forte, principalmente no segmento metalmecânico, nosso objetivo com o seminário é instigar os empresários a investir em inovação como diferencial competitivo, oferecendo todo suporte financeiro”, reforça.

Na ocasião, linhas de financiamentos tradicionais e de inovação dos bancos BNDES, BDMG, Edital Sesi-Senai/Sebrae foram apresentadas aos empresários.

O gerente do gabinete da presidência do BNDES, Mário Miranda, avalia o cenário como propício a captação de recursos. “A inovação tem as melhores linhas de financiamento com as menores taxas de juros, maiores prazos e maior participação do BNDES”. E completa: “Os indicadores econômicos sinalizam melhora, a inflação está persistentemente baixa, o Banco Central sinalizou que a economia deve começar a crescer no terceiro trimestre. Acredito que o empresário que tem uma ideia inovadora e audácia e mesmo num momento de crise, investir em inovação, sairá na frente dos demais”, conclui.

SERVIÇO

No Vale do Aço a Fiemg é correspondente bancário do Posto de Informações BDMG/BNDES/Credifiemg. Atendimentos e Simulações podem ser agendados com a analista de negócios Poliane Gomes, através do telefone 3822-1414 ou email pogomes@fiemg.com.br